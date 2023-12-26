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İstanbul'da sahte ilaç dolandırıcılığı operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte ilaç dolandırıcılığı operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda, sahte ilaçları İran'a yollayarak müşterileri dolandırdıkları veya hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte ilaçları göndermeyip hileli davranışlarla müşterileri dolandırdığı ve KDV iadesi olarak da milyonlarca lira aldığı belirlendi.

İstanbul\'da sahte ilaç dolandırıcılığı operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 11:41,
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? İstanbul'da, kutulara konulan sahte ilaçları İran'a yollayarak müşterileri dolandırdıkları veya hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 2020-2022'de suç örgütü elebaşı D.T. ile akrabalarının yönettiği 16 ilaç firmasında çalışan 37 zanlıyı şüphe üzerine takibe aldı.

Şüphelilerin, ilk etapta Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporlarına göre toplam değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı farklı tarihlerde İran'a sevk ettikleri yönünde tespitler yapıldı.

Satış nedeniyle İran vatandaşı müşteki N.R.A'dan 3 milyon 500 bin avro, A.A.K'den ise 1 milyon 800 bin avro alan şüphelilerin ilaçları göndermeyip hileli davranışlarla bu kişileri dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu kapsamda KDV iadesi olarak da 1 milyon 664 bin 993 lira aldığı tespit edildi.

Söz konusu çetenin, 2021 ve 2022'de, toplam 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi, kayıt dışı üç farklı ilacı da yurt dışına ihraç edilmiş gibi göstererek, kayıt dışı olarak yurt içine sattığı anlaşıldı.

Çete üyelerinin bu ilaçları çıkarttığı kutuları boş bırakarak veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçları bu kutulara yerleştirerek, hileli yöntemlerle farklı ülkelere gönderdikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı, 14 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.?

Kaynak: AA
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