İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 4 Bin 555 Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 4 Bin 555 Ürün Ele Geçirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son bir yıl içinde turistik bölgelerde düzenlediği denetimlerde 4 bin 555 sahte parfüme el koydu. 199 kişiye ceza kesildi, sahte ürünler imha edildi. Uzmanlar, bu ürünlerin sağlık riski taşıdığını vurguladı.

14.09.2024 12:02  Güncelleme: 15:30
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir yıl içinde İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarına yönelik yaptıkları denetimlerde 4 bin 555 adet sahte parfüme el koydu. Denetimler sonucunda; 199 kişiye 3 bin 752 adet idari yaptırım ceza tutanağı düzenlenirken, ele geçirilen sahte parfümler ise imha edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarına karşı yürüttüğü denetimlerde son bir yıl içinde 4 bin 555 sahte parfüme el koydu. Bu operasyonlar sonucunda; 199 kişiye 3 bin 752 adet idari yaptırım ceza tutanağı düzenlenirken, ele geçirilen sahte parfümler yediemin depolarına taşındı ve 3 bin 141 adet sahte parfüm imha komisyonu tarafından imha edildi. Bin 414 adet parfüm için ise imha süreci başlatıldı.

Orijinal ambalajlar birebir taklit ediliyor

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince ele geçirilen sahte parfümler, dünyaca ünlü markaların orijinal ambalajlarının birebir kopyalarıyla piyasaya sürülüyor. Sahte bandrollerle desteklenen bu ürünler, özellikle turistleri ve vatandaşları yanıltarak orijinal ürün görünümünde satılmaya çalışılıyor.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

"Merdiven altı" diye tabir edilen koşullarda üretilen sahte parfümler, içeriğinde kullanılan maddelerin izlenememesi sebebiyle, ciltle temas ettiğinde ya da solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür taklit ürünlerin büyük risk taşıdığını vurguluyor.

Sahte parfümle mücadelede kanunlar yetersiz kalıyor

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahte parfüm satıcılarına yönelik "Kabahatler Kanunu ve Hanutçuluk Mevzuatı" doğrultusunda denetimler yapıyor ancak bu tür operasyonlar sahte parfüm üretim ve satışının kaynağını ortadan kaldırmakta yetersiz kalıyor. Düşük maliyetlerle üretilen sahte parfümler, zaman zaman sokaklarda yüksek fiyatlarla vatandaşlara satılmaya çalışılıyor.

Orijinal ürünleri doğrulamak için "ÜTS" kullanılmalı

İBB, aynı zamanda tüketicilere TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS) uygulamasıyla satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol etmeleri ve kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmalarını da tavsiye ediyor.

Kaynak: ANKA

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