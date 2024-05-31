İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonunda 3 Tutuklama

İstanbul\'da Sahte Pasaport Operasyonunda 3 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport ve belge operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı. Operasyonda, sahte belge ve pasaportların üretim atölyesi de tespit edildi ve birçok sahte belge ele geçirildi.

31.05.2024 11:59
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İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport ve belge operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve bu yöntemle yapılan göçmen kaçakçılığı suçlarının deşifre edilip önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmış veya suça karışmış firari şüphelilere, bulundukları ülkelerde sorun yaşamamaları veya ikamet işlemlerini sorunsuz halledip yasal hale gelmeleri için kendi adlarına düzenlenmiş sahte pasaport ve kimlik kartlarının kargoyla gönderildiği belirlendi.

Gönderimin yapıldığı kargo şirketini tespit eden ekipler, kargolarda yaptıkları incelemede ise hediyelik eşya süsü verilerek sahte belgelerin paket içerisine gizlendiğini ortaya çıkardı.

Kargoları gönderime teslim eden zanlılara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Kağıthane'de belirlenen bir adreste kargo paketi içerisine gizlenmiş 282 sahte pasaport ve 328 kimlik kartı ele geçirdi.

Sahte belge ve pasaportların üretim atölyesini de tespit eden ekipler, Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise Almanya, Fransa, Mısır, Bulgaristan, Kanada, ABD ile Filistin ülkelerine ait 1242 sahte pasaport, kimlik kartı, vize yaprağı ve üretilmemiş pasaportların sarf malzemeleri, 20 bin 700 farklı renklerde deri pasaport kapağı, 3 bin 500 farklı ülkelere ait ülke amblemi baskılı deri pasaport kapağı, 1300 lamine filmi, pasaport yapımında kullanılan 11 deri rulo ile pasaport yapımında kullanılan 15 bin A5 ebadında değerli kağıt ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika

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