İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede, yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda Özgür Özgülgün'ün yazıp oynadığı, Senan Kara'nın yönettiği tek perdelik "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" tiyatro gösterisi 26 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ateşi Trump Dans Okulu yıl sonu gösterisi 27 Haziran'da, Anadolu Ateşi Anatolium Marmara Dans Okulu yıl sonu gösterisi ise 28 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

"Tuzbiber Stand-Up: Akın Aslan", yarın Zorlu PSM'nin açık hava mekanı Vestel Amfi'de konuklarını ağırlayacak.

Tek perdelik "Aşk Biter mi?" oyunu 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Konserler

İstanbul Filarmoni Orkestrası Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası - Sahne Müziği op.61 Türkiye Prömiyeri, yarın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Usta sanatçı Kayahan'ı anma konseri 25 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Konserde Ferhat Göçer, Beste Açar, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Betül Demir, Mehmet Erdem, Cengiz İmren, Yonca Lodi, Yılmaz Taner, Gökhan Tepe, Keremcem, Erdinç Erişmiş ve Cem Belevi sahneye çıkacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Rossini Gecesi 26 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yarın "Ibrahim Maalouf & Hiba Tawaji" konserinde Fransız müziğinin unutulmaz eserleri seslendirilecek.

Orkestra eşliğinde film gösterim etkinliği "Star Wars: Empire Strikes Back In Concert" 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Zara 27 Haziran'da, Haluk Levent 28 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ayasofya Fotoğrafları" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi, Rami Kütüphanesi'nde görülebiliyor. Sergide fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ile Mehmed Özçay'ın objektifinden Ayasofya'nın tarihi ve estetik değerini yansıtan fotoğraf kareleri yer alıyor.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da 31 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın 20 eserinin yer aldığı "İstanbul'u Sevmek" sergisi haziran sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) ve Türk basınının hafızası Basın Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan koleksiyon sergisi, cemiyetin Çemberlitaş'taki tarihi binasında 30 Haziran'a kadar meraklılarını ağırlayacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformunun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde 25 Haziran'a kadar açık olacak.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Pera Müzesinin kuruluşunun 20. yılına özel hazırlanan "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan, yaklaşık 70 özgün ebru eserinin yer aldığı Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.