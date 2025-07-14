İstanbul'da Sanat Dolu Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Hafta

14.07.2025 12:35
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Bu hafta İstanbul'da konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede, konserler, sergiler ve tiyatro oyunları, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda bu akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Zaferin Adı Türkiye-Vatan Uğruna" konserinde izleyici karşısına çıkacak.

AKM Yeşilçam Sineması'nda 14-17 Temmuz'da Murat Düzgünoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği 83 dakikalık "Köpekle Kurt Arasında" filmi, 18-24 Temmuz'da ise Nursen Çetin Köreken'in 94 dakikalık "Üç Arkadaş" filmi seyircilerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM Vestel Amfi'de 17 Temmuz'da Pluxee Sinema Günleri kapsamında "La Cocina" (Mutfak) filmi gösterilecek.

Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu, 17 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da izleyiciyle buluşacak.

Konserler

Şarkıların arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak hazırladığı şovuyla Erol Evgin, 16 Temmuz'da ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Dedublüman müzik grubu bu akşam, Dolu Kadehi Ters Tut ise yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Pinhani müzik grubu, 17 Temmuz'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, Mojave müzik grubu 19 Temmuz'da Zorlu PSM Vestel Amfi'de sahneye çıkacak.

Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu, 19 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Sergiler

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) bünyesindeki Uluslararası Öğrenci Akademisi tarafından düzenlenen "Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi", Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenleniyor. Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri Projesi kapsamında 38 ülkeden 112 öğrencinin eserlerinden hazırlanan karma sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebiliyor.

Meşher'de izleyiciye sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi 18 Ocak 2026'ya kadar görülebiliyor.

Kalyon Kültür tarafından hazırlanan ve gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserinin izleyiciye sunulduğu "Gündelik Mucizeler" sergisi, Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta gezilebiliyor.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 20 Temmuz'a kadar görülebiliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam ediyor.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebiliyor.

İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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