İstanbul'da Sanat Haftası - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Haftası

Bu hafta İstanbul'da konser, sergi ve tiyatro etkinlikleri sanatseverleri bekliyor.

16.09.2024 10:48
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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Richard" tiyatro oyunu sahnelenecek. 8x8 filmi ise yarından itibaren 19 Eylül'e kadar AKM'de izlenebilecek.

AKM'de ayrıca çocuklara özel atölyelerle çeşitli etkinlikler hafta boyunca katılıma açık olacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da bugün "Zengin Mutfağı", 19 Eylül'de ise "Hamiyet Müzikal Tiyatro" eserleri sahnelenecek.

Zorlu PSM'de bugün "Canavar", bugün ve yarın "John Malkovich The Infernal Comedy", 18 Eylül'de "Mağrur Fil Ölüleri", 19 Eylül'de "Uğur Yücel- Neyzen Tevfik 'Hiç'", 20-21 Eylül'de "Chaplin", 21 Eylül'de "Amadeus", 22 Eylül'de ise "Güzel Son" ve "Afife" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

Hırvat Yazar Ivana Brlic-Mazuranic'in doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla 21 Eylül'de AKM'de "Opera Regoç" eseri sahnelenecek.

Maximum Uniq Açıkhava'da 18 Eylül'de Şevval Sam, 20 Eylül'de Melike Şahin ve 21 Eylül'de İngiliz müzisyen Carl Cox konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 21 Eylül'de "Gipsy Kings", 22 Eylül'de "Buika" müzikseverlerle buluşacak.

Mahsus Sahne'de 20 Eylül'de Resul Dindar, 21 Eylül'de Sevcan Orhan hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bakırköy Sahne 74'te 21 Eylül'de Gülden Karaböcek konser verecek.

Norveçli rock grubu "Aura Noir" 22 Eylül'de IF Performance Hall'de sahne alacak.

Sergiler

Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 22 kadın ressamın hazırladığı "Fırçadan Umuda: Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" sergisi, 22 ve 23 Eylül'de Bahariye Mevlevihanesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de görülebilecek.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda ziyaret edilebilecek.

Sena Nur Karaoğlu'nun eserlerinden oluşan "Şems" isimli soyut resim sergisi, İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Lübnanlı sanatçı Rouf Rifai'nin hazırladığı resim sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Yapı Kredinin 80. yıl etkinlikleri kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde gerçekleşecek "Yeryüzü Halleri" sergisi Yapı Kredi Galeri'de izleyicilere sunuluyor.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında" (Between Worlds) sergisi İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşuyor.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda görülebiliyor.

Türkiye İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi de "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisinde sanatseverleri ağırlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Haftası - Son Dakika

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