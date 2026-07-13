İstanbul\'da şehit yakınları ve gazilere yemek

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, her bir metrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış cennet vatanın bugünlere gelmesinin sebebinin, vatan, bayrak ve İslam yolunda gözlerini kırpmadan hem yardan hem candan hem serden vazgeçen şehitler olduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca vatanı, bayrağı ve inançları söz konusu olduğunda hiçbir zaman tereddüt göstermediğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Bu millet bu topraklarda bin yıldan fazladır şehadete aşık olduğu için, şehadeti saadet bildiği için var olmuştur. Mektebinde şehadet olan bir millet için esaret yoktur. Bundan dolayı ne zamanki bizim inançlarımız, bizim namusumuz diye tarif ettiğimiz vatanımız, irademiz tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Vatanımızın bütün fertleri emir ve komuta beklemeden anında harekete geçmiştir. Bizi büyük yapan da budur. İnançlarımıza bağlılığımızdır."

Turan, 15 Temmuz gecesinin Türkiye siyasi tarihinin karanlık dönemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu ülke ne zaman ileriye gitse ne zaman yol yürümeye kalksa ne zaman yükselişe geçse emperyalist ve siyonist odakların ülkemizin içine sokmuş olduğu bir takım cuntalar, anında harekete geçirilip millet iradesine darbe vurulurdu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kararlı duruşuyla darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirten Turan, "15 Temmuz gecesi, Türkiye'deki bu makus tarih Cumhurbaşkanımızın cesur, kararlı ve dirayetli duruşuyla aziz milletimizin de cesaret, fedakarlık ve adanmışlık ruhunu sahaya bizzat aktarmasıyla ilk defa bir darbe geçersiz kılınmış oldu. Darbecilere darbe vuruldu. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerinin önünde milletin evlatları değil darbeciler yargılandı. ve darbeciler tek tek hesap verdi. Döktükleri kanların bedellerini ödediler. Millet iradesine sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

"Bunun darbe görünümlü bir işgal olduğunu anladık, bildik ve direndik"

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini kaydederek, her yıl dönümünde aynı duyguların yeniden yaşandığını dile getirdi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Gül, "Bunun darbe görünümlü bir işgal olduğunu anladık, bildik ve direndik. Bu işgal girişimine karşı milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle bir zafer elde edildi. Sokağa çıkan, şehit düşen, gazi olan yediden yetmişe tepkisini gösteren herkes kendi iradesiyle çıktı. Evet irade bizim ve bunun neticesinde de zafer bizim oldu." diye konuştu.

Gül, o gece toplumun her kesiminin siyasi görüşü, yaşam tarzı ve dünya görüşü ne olursa olsun milli iradenin yanında yer aldığını belirterek, "O dönem içerisinde milletimizin tamamına yakını, farklılıklarını bir tarafa bırakarak aslında milli iradenin yanında oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda, Meclisimiz bombalanırken içerisinde her siyasi partiden milletvekilimizin orada direndiğini gördük. Sokakta birbirine benzemeyen, birbiri gibi düşünmeyen, birbiri gibi giyinmeyen ama hepsinin bu darbecilere karşı durduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geçmişte darbelerin belirli aralıklarla yaşandığını hatırlatan Gül, "Ferasetimizle, birliğimizle, beraberliğimizle kardeşliğimizi daha çok arttırarak, saflarımızı daha çok sıklaştırarak bu tarihe gömdüğümüz darbe girişimlerini Türkiye'mizin gündeminden çıkartmış oluruz. Biliyorsunuz her on yılda bir darbe olması artık rutin ve sıradan bir meseleydi. Hamdolsun 15 Temmuz'da başta sizlerin gayretiyle, milletimizin desteğiyle artık dosta düşmana şunu gösterdik. Türkiye'de elini kolunu sallayarak darbe olmayacağını göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim inancımıza göre vatan sevgisi imandandır"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da hain darbe girişiminin milletin devletine, bayrağına ve vatanına olan bağlılığı sayesinde önlendiğini söyledi.

Türk milletinin hiçbir karşılık beklemeden meydanlara çıkarak ülkesine sahip çıktığını ifade eden Turunç, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim inancımıza göre vatan sevgisi imandandır. Ne kadar güçlü olursanız olun eğer gönlünüzde o imana bağlı olarak vatan sevgisi, devlet millet sevgisi, bayrak sevgisi yoksa her zaman kaybetmeye mahkumsunuz. Ama bu milletin özünde, kültüründe, geleneğinde zaten vatan deyince akan sular durur. Sevgi deyince, kardeşlik deyince, bayrak sevgisi deyince hep ön planda tutmuştur. Nedeni ne olursa olsun elimizden bu imkanları almaya çalışanlara karşı hayatımızı ortaya koymuştur."

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Büşra Paker ve İsa Mesih Şahin, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Vali Yardımcıları Mehmet Sülün ve Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile kaymakamlar, il ve ilçe protokolü, şehit ve gazi dernek temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler katıldı.