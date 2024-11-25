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İstanbul'da Seri Cinayetler: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul\'da Seri Cinayetler: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ'ın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda eşi, çocuğu ve kayınvalidesi de dahil olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası Aladağ, intihar etti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve yarın defnedilecek.

25.11.2024 18:34  Güncelleme: 18:39
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İSTANBUL'da 7 kişiyi öldürdükten sonra hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul'da annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler, Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirlemiş, 3 kişinin cansız bedeni öğle saatlerinde Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulunmuştu.

Toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayda, Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34)'nun ise Bakırköy'de tedavisinin devam ettiği ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Cenazeler, yarın öğlen Beykoz Paşamandıra'da Değirmendere Camii'nde düzenlenecek tören ile toprağa verilecek.

'PİKNİĞE GİTMİŞLER ORADA OLAYLAR ÇÖZÜLMÜŞ'

Sevim Aladağ'ın eniştesi, Şemsettin Öztürk "Şu anda söyleyecek hiçbir şey yok, biz de bilmiyoruz. Tertemiz bir çocuktu bu çocuk. Ne olduysa nasıl olduysa biz de bilmiyoruz. Uyuşturucu kullandığına dair hiçbir bilgimiz yok, duymadık da. Evimize gelen, ailemizin içinde yaşayan genç bir çocuktu. Gayet güzel geçimleri vardı, kendisi de kuafördü. Hiç aile içinde şiddet asla duymadık. Evimize giren çıkan biriydi, bizde gider çayımızı yemeğimizi yerdik, pırıl pırıl gençti bu çocuk. Biz de dün akşam haber aldık. Medyadan öğreniyoruz biz de. Pikniğe gitmişler orada olaylar çözülmüş. Nasıl patlak verdiyse orada nasıl bir şey olduysa biz de anlamadık yani, büyük bir üzüntü. Tek çocuğu vardı Arsal isminde bir oğlu vardı 8 9 yaşlarında. Çalışıyor biliyorduk, maddi bir sıkıntısını da duymadık. Devamlı telefonlarda kaynanasıyla görüyordu, kaynanasını da katletmiş. Ben ilk defa valiliğin açıklamasında birkaç şey olduğunu duyduk, başka bir malumatımız olmadı. Zaten öyle bir şey olsa biz hiç yaklaşmazdık ama öyle bir çocuk değildi. Asla uyuşturucu ile alakalı bir şey duymadık. Hele eşine çok üzüldük. Kaynanası zaten yeğenimiz, eşi yeğenimiz, o çocuk, 8 yaşında. Kendi annesi babası var, kız kardeşi var. Kaynı var, kaynı komada. Bunların hepsi pırıl pırıl insanlardı yani anlayamadık. Allah sonlarını hayretsin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Seri Cinayetler: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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