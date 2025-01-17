İstanbul'da bir servis şoförü, 18 yaşından küçük kıza mesaj atarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan içerik üzerine çalışma başlattı.
İncelemelerde, servis şoförü G.Ç'nin (52), H.Y'ye (16) mesaj atarak taciz ettiği belirlendi.
Ekipler, şüpheliyi Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yakaladı.
"Cinsel taciz" suçundan gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Servis Şoförüne Taciz Gözaltısı - Son Dakika
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