İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

İstanbul\'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

İstanbul, Afrika ve Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da sıcaklık 32 derecelere kadar çıktı. İstanbul'da uzun yıllar haziran ayı en yüksek sıcaklıklar ortalaması 26,9 dereceyken, bu yıl 32 dereceye ulaştı. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Yağış ise İstanbul'da beklenmiyor.

05.06.2024 11:09
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İstanbul'un Afrika ile Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğu, izobarik sırt nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğini söyledi.

Bu nedenle sıcaklıkların arttığını belirten Toros, haziran başında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Toros, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da sıcaklığın 32 derecelere kadar çıktığına dikkati çekerek, güneşin altında ise sıcaklığın çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

İstanbul'da uzun yıllar haziran ayı en yüksek sıcaklıklar ortalamasının 26,9 derece olduğunu aktaran Toros, "4 Haziran'da ise İstanbul'da daha haziran ayının başında olmamıza rağmen sıcaklık yaklaşık 32 derece olarak kayıtlara geçti." dedi.

Prof. Dr. Toros, hafta sonuna kadar sıcaklıkların etkili olmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz izobarik sırt yukarı seviyelerde yüksek basınç uzantısının etkisi altında. Sırt, yerdeki yüksek basınç merkezinin bir uzantısı. Yüksek basınç merkezi gibi hava çöküyor, çöktükçe de ısınıyor. Bu durum sıcaklıkların artmasına neden oldu. Afrika ve Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasıyla izobarik sırt nedeniyle İstanbul'da sıcaklıklar normalin yaklaşık 5 derece üzerinde seyrediyor. Yüksek basınç alanı uzantısı, yer seviyesinde Türkiye'nin güneyindeki sıcak havalarla birlikte sıcaklıkların normalin üzerinde olmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızın bu sıcak günlerde dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yaşlı ve hamilelerin sıcak saatlerde dışarı çıkmaması gerekiyor."

"İstanbul'da yağış beklenmiyor"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir ise haziran ayının ilk günlerinden itibaren Afrika sıcaklıkların kendisini hissettirmeye başladığını dile getirdi.

Yüksek sıcaklıkların oluşmasında Afrika ve Arabistan'dan gelen aşırı sıcak hava akımlarının etkisinin olduğunu belirten Özdemir, bu durumun hem nemli havanın hem de ekstrem yüksek sıcak hava dalgasının ortaya çıkmasına neden olduğunu anlattı.

Dr. Özdemir, "İstanbul'da, cuma gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak görülebilir ancak İstanbul'da yağış beklenmiyor. İstanbul'da sıcaklıkların 27 derecelere kadar düşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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