İstanbul'da Şiddetli Fırtına ve Kar Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Şiddetli Fırtına ve Kar Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi, İstanbul'da yarından itibaren etkili olacak şiddetli fırtına ve kar yağışı için turuncu kodlu uyarı yaptı. Kar kalınlığının yer yer 40 cm'yi bulabileceği belirtildi, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

18.02.2025 16:05  Güncelleme: 16:53
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şiddetli fırtına ve kar uyarısı yaptı. Uyarıya göre, E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşabilir.

AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bugün yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

Çarşamba saat 10.00'dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

"Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir"

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek; E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,  E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,  TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Buzlanma ve don tehlikesi

Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM'dan öneriler

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi:

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi.

Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Şiddetli Fırtına ve Kar Uyarısı - Son Dakika

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