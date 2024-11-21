İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Yağmur - Son Dakika
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İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Yağmur

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İstanbul'da lodos ve şiddetli yağmur etkili oldu, hava trafiği aksadı, bazı uçaklar yönlendirildi.

21.11.2024 15:49
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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Gece yarısından sonra başlayan ve etkisini gittikçe artıran lodos ve öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, İstanbul ve çevresinde etkili oluyor. Marmara'da oluşan dalgalar kentte bazı sahillere taşarken, İstanbul Havalimanı'na lodosun etkisiyle inemeyen uçaklar oldu. Uçaklardan bazıları çevredeki havalimanlarına yönlendirildi. Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından olan Airbus A380 tipi, Dubai-İstanbul seferini yapan bir uçak ise Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indi.

Meteoroloji, AKOM, İBB, İstanbul Valiliği ve İGDAŞ dün uyarı üzerine uyarı yayınlamıştı. Tahminler doğrultusunda gece yarısı esmeye başlayan lodos sabah şiddetini artırdı. Kalamış, Avcılar, Zeytinburnu sahillerinde dalgalar kıyıya ulaştı. Bazı semtlerde ağaçlar devrildi.

Lodosun ardından öğle saatlerinde şiddetli yağmur başladı. Uyarılara reğmen hazırlıksız yakalanan yurttaşlar otobüs duraklarına, kapalı alanlara sığındı. Trafikte yer yer yoğunluk oluştu. Bazı semtlerde pazarlar kurulamadı.

Hava ulaşımı etkilendi

İstanbul Havalimanı'nı lodosun etkisiyle inemeyen uçaklar oldu. Uçaklardan bazıları Adnan Menderes ve Esenboğa havalimanlarına  yönlendirildi. Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından olan Airbus A380 tipi Dubai-İstanbul seferini yapan bir uçak ise Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indi. Uçağın, hava koşullarının düzelmesinen ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.

İstanbul\'da Şiddetli Lodos ve Yağmur
Kaynak: ANKA

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