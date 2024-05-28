İstanbul'da STK'lar İsrail'in Filistin kampına saldırısını protesto etti - Son Dakika
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İstanbul'da STK'lar İsrail'in Filistin kampına saldırısını protesto etti

İstanbul\'da STK\'lar İsrail\'in Filistin kampına saldırısını protesto etti

İstanbul'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

28.05.2024 16:06
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İstanbul'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

İHH, Özgür-Der, Yedi Hilal ve Marmara Yeni Nesil'in de aralarında bulunduğu STK'lere üye üniversiteliler, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nin önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan ve üzerinde "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" yazılı pankart açan grup, "Yaşasın ümmet dayanışması", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Batı'nın yalanı insan hakları" ve "Kahrolsun Amerika emperyalizmi" sloganları attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammed Taha İpek, İsrail'in önceki gece "2371 Blok" adını verdiği ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.

Artık kınama zamanının geçtiğini, üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde ve meydanlarda buğzetmenin ötesine geçip harekete geçme zamanı olduğunu belirten İpek, "Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler de bugünü bir milat bilip Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar, durmadan, yorulmadan inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza söz verelim." ifadelerini kullandı.

İpek, verecekleri bu sözün ilk adımının da özellikle üniversiteler içinde bulunan kantinlerde "zulme ortak hale getiren markaları" boykot etmek olduğunu dile getirdi.

Dünyada da insanlığın zulme karşı bir arada olduğuna dikkati çeken İpek, şunları kaydetti:

"'Eylemden ne olur' demeksizin her gün her saat Filistin için ribatta olan insanlık, devletleri mutlaka harekete geçirecektir. Bunun örneği geçtiğimiz hafta 3 Avrupa ülkesi olan İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı. Biz inanıyoruz ki bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir ülke olarak tanıyacak."

Kaynak: AA

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