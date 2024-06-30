İstanbul'da Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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İstanbul'da kullandığı kamyonetle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 819 lira para cezası ve adli işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonet sürücüsünün trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini belirlediği kamyonet sürücüsü L.G'yi gözaltına aldı.

L.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği tehlikeyi düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak" ve "öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek" maddelerinden toplamda 7 bin 819 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca, "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.