İstanbul'da Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da bir kamyonet sürücüsünün tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar sosyal medyada paylaşılınca, polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Sürücüye toplamda 7 bin 819 lira para cezası kesildi ve ayrıca adli işlem başlatıldı.

30.06.2024 12:29
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İstanbul'da kullandığı kamyonetle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 819 lira para cezası ve adli işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonet sürücüsünün trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini belirlediği kamyonet sürücüsü L.G'yi gözaltına aldı.

L.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği tehlikeyi düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak" ve "öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek" maddelerinden toplamda 7 bin 819 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca, "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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