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İstanbul'da telefonla tehdit eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da telefonla tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir kadını telefonla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 3 dosyası olduğu belirlendi. Şüpheliye elektronik kelepçe takılacak.

İstanbul\'da telefonla tehdit eden şüpheli yakalandı
29.12.2023 - 23:12,
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İstanbul'da telefonla aradığı kadını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun." başlıklı video içeriğiyle ilgili inceleme yapıldı.

H.Y. adlı kadının, U.Ç'nin kendisini telefonla arayarak sürekli rahatsız etmesi ve son olarak iş yerini arayıp işten ayrılmasına neden olmasından dolayı videoyu 26 Aralık'ta Ataşehir'de arabayla seyir halindeyken çektiği ve 2 gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan U.Ç'nin sorgulanması sonucu taraflar arasında "hakaret", "tehdit" ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlarından 12 Ekim'den bu yana 3 dosya olduğu, U.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliye, söz konusu suçlardan yürütülen tahkikat işlemlerinin yanı sıra uzaklaştırma kararıyla birlikte elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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