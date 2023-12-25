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İstanbul'da Ticari Takside Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Ticari Takside Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. İki ticari takside 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca metruk bir binada da 64 düzensiz göçmen tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı, göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul\'da Ticari Takside Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
25.12.2023 - 22:45,
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İstanbul'da ticari taksi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de yaptığı çalışmada bir adreste düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Haraççı Mahallesi'ndeki ikameti takibe alan polis, M.A.H. ve M.Ö'nün sürücüsü olduğu iki ticari takside 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı bölgedeki metruk bir binayı kontrol eden ekipler, 64 düzensiz göçmenin daha burada bulunduğunu belirledi.

Polis, M.A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından M.A.H. ve M.Ö, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

87 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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