İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis için cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika
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İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis için cenaze töreni düzenlenecek

İstanbul\'da trafik kazasında şehit olan polis için cenaze töreni düzenlenecek

BAKIRKÖY'de meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

03.11.2024 12:09
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Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, - BAKIRKÖY'de meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Şehit Ogün Yürümez için bugün İstabul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde resmi tören düzenlenecek.

Kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisi ekibi 34 BB 7783 plakalı zabıta aracıyla 01 AAJ 443 plakalı otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale etmek için gelen yolda güvenlik önlemi alıyordu. Bu sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü trafik polislerine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde uzun süre çalışma yaptı. Şehit polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

VATAN CADDESİ YERLEŞKESİNDE TÖREN

Otopsi işlemleri tamamlanan şehit trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yürümez için saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören düzenlenecek. Şehit trafik polisinin cenazesi resmi törenin ardından memleketi Giresun Eynesil'e gönderilecek.

Kaynak: DHA

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