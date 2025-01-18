İstanbul'da TÜGVA İcathane Güz Eğitim Dönemi Kapanış Programı düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da TÜGVA İcathane Güz Eğitim Dönemi Kapanış Programı düzenlendi

İstanbul\'da TÜGVA İcathane Güz Eğitim Dönemi Kapanış Programı düzenlendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, gençlerin icat çıkarmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, "Yenilik yapmayı, yeni şeyler keşfetmeyi, farklı düşünmeyi bırakmayın.

18.01.2025 17:47
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, gençlerin icat çıkarmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, "Yenilik yapmayı, yeni şeyler keşfetmeyi, farklı düşünmeyi bırakmayın. Burada bizler de elimizden geleni yapıyoruz. İcathane, bu konuda çok başarılı işler çıkarıyor." dedi.

TÜGVA İcathane Güz Eğitim Dönemi Kapanış Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve TÜGVA İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Gürkan Emecen'in katılımıyla TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kişisel hikayesinden ve TUSAŞ'ın tarihsel gelişiminden bahsetti.

Kurumlarının 1973'te kurulduğunu aktaran Demiroğlu, TUSAŞ'ın 2005'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla millileştirildiğini dile getirdi.

Mehmet Demiroğlu, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta üretilenler, abileriniz, ablalarınız, kardeşleriniz tarafından İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin dört bir yanında tasarlanıyor, üretiliyor, bir araya getiriliyor, uçuruluyor ve onları müşterilerimize teslim ediyoruz. Bunlar sizin, bunların çok daha iyilerini sizlerin yapmanızı bekliyoruz. Bizler, dediğim gibi 'icat çıkarmayın'dan, 'sizler icat çıkarın'a geldik.

Sizler de bugünleri, bu icatları bir, bir milyon, bir milyar, ne kadara çıkarabiliyorsanız çıkarın ve çocuklarınıza, geleceğimize sizden çok daha güzel, kendinize verilen imkanlardan çok daha iyisini sunun. Sakın icat çıkarmayı, yenilik yapmayı, yeni şeyler keşfetmeyi, farklı düşünmeyi bırakmayın. Burada bizler de elimizden geleni yapıyoruz. İcathane, bu konuda çok başarılı işler çıkarıyor."

"Gençlerimize hayallerini ticarete taşıyabilmeleri için destek vermeye devam edeceğiz"

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Özdemir de İcathane'ye, "Türkiye'nin geleceğine damgasını vursunlar." diye destek verdiklerini belirterek, Ziraat Katılım ailesi olarak bu projeleri, etkinlikleri, eğitim seferberliğini çok önemsediklerini söyledi.

Özdemir, "Ziraat Katılım ailesi olarak burada yeni fikirler, projeler, icatlar ortaya çıkaran kardeşlerimize, gençlerimize bundan sonra bu hayallerini ticarete, ticari alana taşıyabilmeleri için de yardımcı olmaya, onların yanında olmaya, finans olarak destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci de TÜGVA olarak 81 ilde 605 ilçede yaklaşık 50 İcathane ile gençliğin yanında olmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

"İstiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas, entelektüel gençler yetişsin. Oradaki entelektüel gençlerin altını İcathane projelerimizle dolduruyoruz." diyen Beşinci, "Yaklaşık 10 bin öğrencimizle ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Tabii bunları yaparken gençlerimizin her daim yanında duruyoruz. Asil ve soylu öfkemizi de asla unutmuyoruz, Kudüs'ü hiç unutmuyoruz. 1 Ocak'ta çok güçlü eyleme hep beraber imza attık. Buraya katkı sağlayan annelerimize, babalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Demiroğlu, Havacılık, Teknoloji, istanbul, Güncel, TUSAŞ, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da TÜGVA İcathane Güz Eğitim Dönemi Kapanış Programı düzenlendi - Son Dakika

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