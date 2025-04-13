İstanbul'da Turizm Haftası Etkinliklerle Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Turizm Haftası Etkinliklerle Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası etkinlikleri düzenliyor. Katılımcılara İstanbul'un gizli güzellikleri, gastronomi ve kültürel mirası hakkında farklı deneyimler sunulacak. Hafta boyunca rehber eşliğinde geziler, paneller ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

13.04.2025 11:39  Güncelleme: 12:55
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nda, İstanbullulara ve şehri ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Hafta boyunca her gün rehber eşliğinde düzenlenecek gezi programlarıyla İstanbul'un gizli kalmış güzellikleri keşfedilecek, İstanbul temalı söyleşiler, Beyoğlu Sineması'nda paneller, Eyüpsultan'da Gastronomi Günlükleri etkinlikleri düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, Turizm Haftası için zengin içerikli bir program hazırladı.

Turizm Haftası, 15 Nisan günü Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirilecek açılış etkinliğiyle başlayacak. İstanbul'un destinasyon olarak güçlü yönleri, sürdürülebilir turizm yaklaşımları ve destinasyon pazarlamasında kültür ve sanatın rolünün konuşulacağı açılış etkinliği, 39 ilçenin ilgili müdürlükleri, İstanbul Turizm Platformu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşecek.

"Etkinlikler şehrin farklı noktalarında devam edecek"

İstanbul'un turizm potansiyelini yansıtan her güne özel farklı temaların hazırlandığı program ve etkinlikler, şehrin farklı noktalarında devam edecek. İstanbul temalı söyleşiler, 16 Nisan'da Koray Günyaşar, Levon Bağış ve Tuba Şatana'nın katılımıyla 'İstanbul'un Gastronomik Kimliği ve Sokak Lezzetleri' üzerine; 17 Nisan'da da Ali Hakan Eğilmez, Doç. Dr. Ahmet Bilir, Hüseyin Güngör ve İRO Başkanı Selçuk Eracun'un katılımıyla 'Öykülerden Gerçeklere İstanbul' üzerine düzenlenen paneller, tarihi atmosferiyle büyüleyen Sıbyan Mektebi'nde düzenlenecek.

"Beyoğlu Sineması'nda paneller"

18 Nisan'da İstanbul'un kültür hayatının vazgeçilmez duraklarından Beyoğlu Sineması'nda; Reis Çelik, Atalay Taşdiken ve Gökhan Atılmış'ın katılımıyla 'Bir Film Platosu Olarak Kent (İstanbul)' üzerine; Güven Kıraç, Sezai Gülşen ve Haluk Uluhan'ın katılımıyla da 'Gezginlerin Gözünden Şehrin Cazibesi' üzerine iki ayrı panel düzenlenecek.

22 Nisan'da ise Metrohan'da, 'Kültürel Miras ve Turizm' üzerine Şerif Yaşar, Kevork Özkaragöz ve Oktay Özel'in katılımıyla bir panel gerçekleştirilecek. Kentin farklı noktalarından katılan konuklara, İstanbul'un kültürel mirası ve turizm potansiyeli üzerine farklı bakış açıları sunulacak.

"Gastronomi günlükleri"

19-20 Nisan tarihlerinde Eyüpsultan'da gastronomi meraklılarıyla buluşacak olan Gastronomi Günlükleri; çeşitli söyleşiler, uygulamalı atölyeler ve özel tadım etkinlikleriyle dolu olacak. Bu etkinliklerle, İstanbul'un gastronomi turizmine sağladığı katkı vurgulanacak ve katılımcılar unutamayacakları lezzet deneyimleri yaşayacak.

"Keşif dolu İstanbul gezileri"

Turizm Haftası boyunca 15-20 Nisan tarihleri arasında her gün düzenlenecek olan gezi programlarıyla İstanbul'un gizli kalmış güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasları katılımcılarla buluşacak. Rehber eşliğinde gerçekleşecek olan bu gezilerde, şehrin bilinmeyen hikayelerine ve az keşfedilmiş noktalarına tanıklık edilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Turizm Haftası Etkinliklerle Başlıyor - Son Dakika

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