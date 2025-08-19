İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama

19.08.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı, 255 kg skunk ve 253 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, teknik ve fiziki takiple 11-18 Ağustos'ta Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe'de belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 21 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personeli tebrik etti.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var
Dursun Özbek’in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
İzmir’de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü İzmir'de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 18:03:18. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.