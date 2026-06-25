İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 2 adrese ve bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 197 kilo 200 gram skunk, 1 kilo 81 gram kokain, 20 gram esrar, 2 uzun namlulu silah, 111 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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