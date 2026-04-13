İstanbul'da Uyuşturucu Testi Sonuçları Açıklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan ve saç örnekleri alınan 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 8 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.