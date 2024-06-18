İstanbul'da Vatandaşlar Dev Ekranlardan Milli Maçı Takip Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Vatandaşlar Dev Ekranlardan Milli Maçı Takip Etti

İstanbul'da Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadığı maçı vatandaşlar belediyelerin kurduğu dev ekranlardan takip etti.

18.06.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul'da vatandaşlar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadığı ilk maçın heyecanını belediyelerin kentin çeşitli meydanlarına kurduğu dev ekranlardan takip etti. Maçı 3-1 kazanan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkmak için önemli bir avantaj sağladı.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında bu akşam Gürcistan'la karşı karşıya geldi.

Milli maç coşkusu, Sarıyer, Beyoğlu ve Ataşehir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye tarafından kentin farklı yerlerine kurduğu dev ekranlarla üst düzeye çıkartıldı. Ataşehir Belediyesi, milli takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 14 Haziran-14 Temmuz arası yapacağı tüm maçlarını canlı olarak yurttaşların izlemesi için "Sandalyeni kap gel" etkinliği düzenledi. Yurttaşlar Atapark etkinlik alanına kurulan dev ekranla milli takımımızın maçını izlemek için erken saatlerde sandalyelerini alarak ekran karşısına geçti. Maçın başlarında erken golle çoşan yurttaşlar, Gürcistan'ın beraberlik golüyle sarsıldı.

Zaman zaman maçın heyecanına kapılan yurttaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın kalesindeki pozisyonlarda derin bir 'oh' çekti.

Yurttaşlar dev ekrandan milli heyecanı yaşadı

Dev ekrandan milli maç heyecanı yaşayan yurttaşlar, etkinlikten memnun olduklarını dile getirdi. Yurttaşlar şunları söyledi:

Fazıl Kesimay: Atmosfer çok güzel. Bu organizasyonu yapanlara gerçekten çok teşekkür ederiz. İnsanların bu şekilde bir araya gelmesi, beraber maç izlemesi gayet hoş.

İlhan Boylu: Türkiyemizin her zaman arkasındayız. Çok heyecanlıyız. Eminim bu maçı alacağız ve gruptan birincilikle çıkarak şamyiponluk yolunda önemli bir adım atacağız. Her maçı burada hep beraber izleyeceğiz.

Süha Küçüklüoğlu: Atmosfer gayet güzel. Böyle etkinliklerin devamlı olmasını istiyoruz. Özlediğimiz şeyler bunlar. Gayet hoş. Muhtemelen her maç burada olacağım.

Sarıyer'de Haydar Aliyev Parkı'nda, Beyoğlu'nda ise Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda dev ekrandan milli maç heyecanı yaşandı.

Maçı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazanan Türkiye, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj kazandı. A Milli Takımımız, grubundaki ikinci maçında Portekiz ile, Gürcistan ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Vatandaşlar Dev Ekranlardan Milli Maçı Takip Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
22:30 Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 00:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Vatandaşlar Dev Ekranlardan Milli Maçı Takip Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement