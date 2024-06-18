İstanbul'da Vatandaşlar Dev Ekranlardan Milli Maçı Takip Etti

Güncel

(İSTANBUL)- İstanbul'da vatandaşlar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadığı ilk maçın heyecanını belediyelerin kentin çeşitli meydanlarına kurduğu dev ekranlardan takip etti. Maçı 3-1 kazanan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkmak için önemli bir avantaj sağladı.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında bu akşam Gürcistan'la karşı karşıya geldi.

Milli maç coşkusu, Sarıyer, Beyoğlu ve Ataşehir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye tarafından kentin farklı yerlerine kurduğu dev ekranlarla üst düzeye çıkartıldı. Ataşehir Belediyesi, milli takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 14 Haziran-14 Temmuz arası yapacağı tüm maçlarını canlı olarak yurttaşların izlemesi için "Sandalyeni kap gel" etkinliği düzenledi. Yurttaşlar Atapark etkinlik alanına kurulan dev ekranla milli takımımızın maçını izlemek için erken saatlerde sandalyelerini alarak ekran karşısına geçti. Maçın başlarında erken golle çoşan yurttaşlar, Gürcistan'ın beraberlik golüyle sarsıldı.

Zaman zaman maçın heyecanına kapılan yurttaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın kalesindeki pozisyonlarda derin bir 'oh' çekti.

Yurttaşlar dev ekrandan milli heyecanı yaşadı

Dev ekrandan milli maç heyecanı yaşayan yurttaşlar, etkinlikten memnun olduklarını dile getirdi. Yurttaşlar şunları söyledi:

Fazıl Kesimay: Atmosfer çok güzel. Bu organizasyonu yapanlara gerçekten çok teşekkür ederiz. İnsanların bu şekilde bir araya gelmesi, beraber maç izlemesi gayet hoş.

İlhan Boylu: Türkiyemizin her zaman arkasındayız. Çok heyecanlıyız. Eminim bu maçı alacağız ve gruptan birincilikle çıkarak şamyiponluk yolunda önemli bir adım atacağız. Her maçı burada hep beraber izleyeceğiz.

Süha Küçüklüoğlu: Atmosfer gayet güzel. Böyle etkinliklerin devamlı olmasını istiyoruz. Özlediğimiz şeyler bunlar. Gayet hoş. Muhtemelen her maç burada olacağım.

Sarıyer'de Haydar Aliyev Parkı'nda, Beyoğlu'nda ise Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda dev ekrandan milli maç heyecanı yaşandı.

Maçı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazanan Türkiye, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj kazandı. A Milli Takımımız, grubundaki ikinci maçında Portekiz ile, Gürcistan ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.