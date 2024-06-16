İstanbul'da Vatandaşlar Serinlemek İçin Buz Pistlerini Tercih Ediyor

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İstanbul'da etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, hem serinlemek hem de eğlenerek spor yapmak için buz pistlerini kullanıyor.

Yaz aylarında serinlemek isteyenler, farklı yöntemlere başvuruyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin buz pisti de bu havalarda vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Belediyenin Zeytinburnu Buz Adası'na gelenler, hem serinliyor hem de eğlenerek spor yapıyor. Sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düştüğü pistte bazı vatandaşlar üşümemek için mont giyiyor.

Zeytinburnu Buz Adası özel eğitim öğretmeni Okan Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan hava sıcaklıklarının ardından daha fazla misafir ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Buz alanını kullanmayıp sadece serinlemek amacıyla tribünlerde oturmaya gelenler olduğunu kaydeden Gündüz, "Burası serin bir yer olduğu için birçok kişi bu aktiviteyi seviyor. Özellikle dışarıda insanlar sıcaktan bunaldıkları zamanlar tesisimize gelip, burada hem spor yapıyorlar hem serinliyorlar. Büyükler de hem çocuklarını buraya getiriyor hem de kendileri tribünde serinliyor. Bu aralar çok talep görüyoruz." dedi.

Yazın kendisini daha şanslı hissettiğini belirten Gündüz, bazen yakın mesafede bir yere gittiğinde yaz sıcağında kendisini montla görenlerin şaşırdığını anlattı.

Okan Gündüz, "Çalıştığımız yer soğuk. Bir sıcak, bir soğuk bazen hasta da oluyoruz. Kışın daha kalın montlar giyiyoruz. Yaz aylarında daha rahat ve güzel oluyor. Yazın herkes sıcaktan şikayetçi oluyor ama biz burada serinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Sümeyye Yalçın da artan sıcaklıkla buz pistine ilginin fazla olduğunu kaydetti.

Dışarıdaki sıcak havaya rağmen kendilerinin buz adasında üşüdüklerini dile getiren Yalçın, "Misafirlerimiz özellikle bu sıcak günlerde burayı daha fazla tercih ediyor. Bu aralar aşırı yoğunluk içerisindeyiz. Kışın daha soğuk oluyor ama ona göre ekipmanlarımız var. Üşümemek için daha kalın giyiniyoruz. Yaz ayları daha ilginç geçiyor. Dışarısı sıcakken biz burada eksi 5, eksi 6 derecede üşüyoruz." dedi.

"Hem serinliyorum hem spor yapmış oluyorum"

Sıcak havadan etkilenmemek için buz pistine geldiğini vurgulayan Berat Sulukaya ise bir nezbe de olsa burada serinlediğini dile getirdi.

Aşısı sıcaklardan korunmak için buz pistine gelmenin kendisini rahatlattığını belirten Sulukaya, "Burada hem serinliyorum hem spor yapmış oluyorum" ifadesini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Dilara Bayraktar da okulların kapanmasıyla farklı bir etkinlik olması amacıyla ailesiyle buz pistine geldiğini, burada bulunmanın bunaltıcı sıcaklardan korunmak için güzel bir yöntem olduğunu söyledi.

Tatilde buraya daha çok gelme imkanı olduğunu ifade eden Bayraktar, "Dışarısı çok sıcakken burası serin. Bu yüzden tercih ettim. Bu aralar daha fazla gelmek istiyorum." dedi.