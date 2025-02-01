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İstanbul'da Yangın Denetimleri Başladı

İstanbul'da 3 ilçede 'Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu' yangın denetimlerine başladı.

01.02.2025 16:46
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İstanbul'da 3 ilçede oluşturulan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" kamu kurumlarında ve iş yerlerinde yangın denetimlerine başladı.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinden oluşan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" 3 ilçede kuruldu.

Ekipler, Beyoğlu, Güngören ve Kadıköy'de okul, eğlence mekanı, konaklama, yeme-içme işletmeleri gibi alanlarda denetim çalışmalarına başladı.

Beyoğlu'nda İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan komisyon, bir otele giderek yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yaptı.

Otelin yangın söndürme sistemleri ve ekipmanlarının yanı sıra ruhsatları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yağmurlama sistemi, acil kaçış koridorları, söndürme ve müdahale ekipmanları incelendi.

Güngören'deki komisyon ise Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ni denetledi.

Denetime, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aktürk, AFAD Yangın Denetimi Komisyonu Başkanı Ali İhsan Efe, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi katıldı.

Kadıköy'de ise otellerde denetim faaliyeti yürüten ekipler, personele de uyarı ve önerilerde bulundu.

Denetimlerin tüm ilçelerde ve kurumlarda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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