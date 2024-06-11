İstanbul'da yasa dışı FOREX operasyonu: 96 şüpheli gözaltına alındı

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(İSTANBUL)- İstanbul merkezli 11 ilde, SPK'dan izinsiz bir şekilde yasa dışı FOREX işlemleri yürüten, kontrollerindeki mobil uygulamada müştekilerden yatırım adı altında para aldıktan sonra sistemi sıfırlayan, üçüncü şahıslar adına açılan paravan şirketler üzerinden paranın izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli bir operasyon düzenledi. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 125 şüpheliye yönelik operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 milyar TL hesap hareketi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin, SPK'dan izinsiz bir şekilde yasadışı FOREX işlemleri yaptıkları, kontrollerindeki mobil uygulamada müştekilerden yatırım adı altında para aldıktan sonra sistemi sıfırladıkları, üçüncü kişiler adına açılan paravan şirketler üzerinden paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları, şebekeye yönelik gerek MASAK incelemesi gerekse finansal analiz sonucu yaklaşık 3 milyar TL hesap hareketi yarattıkları belirlendi. Polis soruşturma çerçevesinde Murtaza Gülen isimli kişinin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 125 şüpheli ve 45 paravan şirket ile İstanbul'da iki adet finans ofisi, iki adet çağrı merkezi ve çalışanları belirledi.

10 Haziran günü 11 ilde 125 kişiye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 96 şüpheli gözaltına alındı. İsimleri belirlenen 9 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 2 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, şüphelilerin konut, ofis ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 175 fişek, 14.375 Euro 70.440 TL, 27804 USD, 8 çeyrek altın, 36 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konduğu bilgisi de yer aldı.