İstanbul\'da yasa dışı silah operasyonunda 269 silah ele geçirildi

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(İSTANBUL)- İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 269 silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespiti için çalışmalarını sürdüren ekipler, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

269 silah ele geçirildi

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda silah kutuları içerisinde satışa hazır 269 adet tabanca ve bu tabancalara ait 269 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen kaçak silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.