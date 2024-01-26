 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da yaşlı adam gasp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yaşlı adam gasp eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de yaşlı bir adamın takip edilerek gasp edilmesi olayında şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, evden çıkan yaşlı adamı takip ettiği ve cebindeki parayı zorla aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Şüpheli, Nevşehir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul\'da yaşlı adam gasp eden şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 10:49,
Abone Ol

İstanbul'da takip ettiği yaşlı adamı gasbeden yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Sultangazi'de Hasan A'nın (83) evine gireceği sırada parasının zorla alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Şüpheli C.M'nin, evden tek başına çıktıktan sonra bir kuyumcuya giren ve 14 bin doları cebine koyup yürüyerek evine doğru yönelen Hasan A'yı takip ettiği, apartmandayken durdurduğu müştekinin cebindeki parasını zorla aldığı belirlendi.

Olayın ardından kaçan C.M, Nevşehir'de gözaltına alındı. Üzerinde 12 bin 900 dolar bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin müşteki Hasan A'yı takip etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, evinden çıkan yaşlı adamın kuyumcuya girmesi, şüphelinin de takip ettiği müştekinin arkasından giderek gasbettikten sonra sokakta koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Tutuklama, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşlı adam gasp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yaşlı adam gasp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement