İstanbul\'da Yeni Yıl Trafiği Yoğunluğa Neden Oldu

YENİ yılın ilk saatlerinde kutlamalardan evlerine dönenler Avrupa yakasındaki sahil yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Eğlence ve etkinlik mekanlarının da yer aldığı Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer gibi ilçelerde yer alan sahil yolları kilitlendi. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nden sahile inen yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ambulanslar da yoğun trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Beyoğlu'nda, Galata Köprüsü'ne bağlanan Meclis-i Mebusan Caddesi'nde trafikte kalan vatandaşlar yoğunluğa isyan etti.

"YILBAŞINA ARABADA GİRDİM"

Ailesiyle trafikte ilerleyen Vedat Aydın, 'Yaklaşık bir buçuk saattir yoldayım. Navigasyonu açıyorum şuan 33 dakika diyor, sonra 40 dakika diyor. Evim Kağıthane'de, buradan nereden baksan 2 saat sürer, arabada yatacağım bu gidişle. Yılbaşına da arabada girdim" dedi.

"YILBAŞINI TRAFİKTE GEÇİRDİK"

Avcılar'dan Beyoğlu'na geldiğini belirten Ersin Yücel, 'Bu kadar trafik olamaz. 1 saat olmuş, yılbaşını burada trafikte geçirdik. Avcılar'dan buraya Taksim'e geldim, her yer kapalı. Gelirken yollar boştu ama girişte her yer trafik, otoparklar dolu, hiçbir yere arabayı park edemedim" şeklinde konuştu. Taksim'e eğlenmeye geldiğini belirten Şaban Özdemir, 'Biz Taksim'e geldik ama 1 buçuk saattir yoldayız. Buraya da 1 buçuk saatte geldik. Yol gitmiyor ki, olduğumuz yerde duruyoruz sadece" ifadelerini kullandı.