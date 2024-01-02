İstanbul\'da Yılbaşı Gecesi Asayiş Olayları Yüzde 11 Azaldı

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi, polis ekipleri, 868 asayiş olayına müdahale etti. Suç oranının geçen yılbaşına oranla yüzde 11 azaldığı öğrenildi.

İstanbul'da, 31 Aralık günü, polis ekiplerinin 868 farklı olaya müdahale ettiği öğrenildi. Bu olaylardan 745 tanesinin faili, ekipler tarafından tespit edildi. 49 olayın şüphelisinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Geri kalan 143 olayın şüphelilerinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 AZALMA GÖRÜLDÜ

Ayrıca verilere göre 2023 yılı 31 Aralık'ta 2022 yılının aynı tarihine göre meydana gelen olaylarda, yüzde 11 azalma olduğu belirlendi.