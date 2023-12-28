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İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Yapıldı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde il genelinde 730 denetçiyle denetim yaparak, unlu mamuller üretimi yapan işletmeleri, alkollü-alkolsüz içecek satışı yapan yerleri ve toplu tüketim yapılan restoranların depolarını ve üretim mutfaklarını kontrol etti. Denetimler sonucunda bir işletme kapatılırken, 3 işletmeye ise süre verildi. İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 2023 yılında kurallara uymayan 5 bin 550 işletmeye 142 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.

İstanbul\'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Yapıldı
28.12.2023 - 22:56,
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İSTANBUL Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde  yılbaşı öncesinde 730 denetçiyle denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, unlu mamuller üretimi yapan işletmeler, alkollü-alkolsüz içecek satışı ve toplu tüketim yapılan restoranların depoları ve üretim mutfakları kontrol edildi. Kadıköy'de yapılan denetimde bir işletme kapatılırken, 3 işletmeye ise süre verildi. İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 2023 yılında kurallara uymadığı belirlenen 5 bin 550 işletmeye 142 milyon lira ceza yazıldığını belirtti.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde yılbaşı öncesinde, unlu mamuller üretimi yapan işletmeler, marketler, restoranlar, alkollü ve alkolsüz içecek satışı ve toplu tüketimi yapılan işletmelere yönelik denetim yaptı. 730 denetçiyle yapılan denetimlerde hijyen şartlarına uymayan işletmelere cezai işlem yapıldı. Kadıköy'de İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimde bir iş yeri hijyen şartlarına ve kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatılırken 3 iş yerine ise eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

"ÖN TARAF ÇOK GÜZEL CİCİLİ BİCİLİ AMA ARKA TARAF"

İşletmelerin denetlenmesine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bir işletmenin denetlenmesi sırasında çöplerden yürümekte zorlanınca tepki göstererek, "Çöpünüz var ortada. Çöpler var yürümekte zorlanıyoruz. Ön taraf çok güzel cicili bicili ama arka taraf" dedi. Denetimlerin yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde yapıldığını vurgulayan Karaca, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda güvenliğinin halkımıza güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla birinci üretimden yani çiftlikten buraya kadar üretim mekanizmasının bütün makalelerinin kontrolü ve denetimi Bakanlığımız bünyesinde yapıyoruz. Biz bazı dönemlerde; yaklaşan yılbaşı ile beraber unlu mamulleri üreten pastaneler, kuruyemişçiler ve alkol tüketimi, alkol sunumu yapan yerlerde denetimlerimizi biraz daha sıklaştırıyoruz. Sayın bakanımızın Salı günü yapmış olduğu açıklamayla beraber de denetimlerimizi sıkılaştırdık. 730 denetçimizle 39 ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 2023 yılında yaklaşık olarak 225 bin adet denetim yaptık yaptığımız denetim neticesinde de 8 bin 907 adet numune aldık yaptığımız denetimlerde 5 bin 550 adet işletmede olumsuzluk tespit edildi. Olumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında da 142 milyon civarında idari para cezası uygulandı. İçinde bulunduğumuz yer gibi insan sağlığını etkileyebilecek veyahut da üretimin devamında sıkıntı gördüğümüz yerlerde de üretime ara veriyoruz. Bizim dediğimiz eksiklikleri yerine getirene kadar burada da yine depodaki olumsuzluklar ve üretim hattındaki olumsuzluklardan dolayı işletmemizde üretime ara vermek durumunda kalacağız" diye konuştu.

KADIKÖY'DE BİR İŞLETME KURALLARA UYGUN OLMADIĞI İÇİN KAPATILDI

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren Karaca, "İlk başta da söylediğim gibi 39 ilçede 730 denetçimizle sahadayız. Şu anda bütün ilçelerimizde arkadaşlar bu denetimleri yapıyorlar. Biz de sizinle beraber 6 işletmeye girdik. 1 işletmede üretime ara verdik, kapatma uyguladık. 2 işletmemize hijyenden ceza uyguladık. 1 işletmemize süre verdik, 2 işletmemizde de herhangi bir eksiklik yoktu. Bu para cezaları değişen miktarlarda. Bizim cezalarımız 15 bin ila 6 milyon 600 bin arasında değişen miktarlarda cezalar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Ahmet Yavuz, İstanbul, Kadıköy, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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