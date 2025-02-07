İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı - Son Dakika
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İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı

İstanbul'da yer yer etkili olan kar, sürücülere zorlu anlar yaşattı; yolda kalan araçlar dikkat çekti.

07.02.2025 00:17
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İstanbul'da yer yer şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarılarının ardından birçok noktada yağış sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Sultangazi, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de yerini tipiye bıraktı.

Yolların, evlerin çatılarının ve arabaların karla kaplandığı Büyükçekmece'de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda araçlarıyla ilerleyemeyen bazı sürücüler çareyi yol kenarında beklemekte bulurken, yolda kalan bir aracı da başka bir aracın iterek ilerlettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir başka sürücü de aracın önündeki karları temizleyerek yokuşu çıkmaya çalıştı.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde de aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar kayarak ilerlerken, bazıları da yolda bekledi.

Sürücülerin yanı sıra motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Yakası'nda da Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kentin yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar aileleriyle Çamlıca Tepesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekilirken, kimileri ise kar topu oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı - Son Dakika

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