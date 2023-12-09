Havuzda epilepsi nöbeti geçiren tıp fakültesi öğrencisi yaşamını yitirdi

İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.

HAVUZDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alper Kaan Er, tatil için arkadaşlarıyla İstanbul'a gitti. Burada kapalı yüzme havuzuna giden Er, havuzda epilepsi nöbeti geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşları ve görevlilerce havuzdan çıkarılan Er, sağlık ekiplerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Alper Kaan Er

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Er, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Er'in cenazesinin, yarın Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kalaycılı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedilmesi bekleniyor.

Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencisi Alper Kaan Er'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.