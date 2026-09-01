İstanbul\'daki Alevi kurumları, Kemal Öztürk ve Altan Tan hakkında Alevilere yönelik ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul'daki Alevi kurumları, gazeteci Kemal Öztürk ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında Alevilere yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'de ve Orta Doğu coğrafyasında çıkmaza girdiğiniz her konuda Alevileri hedef göstermenizi ve toplumsal barışın önündeki engelmiş gibi lanse etmenizi görüyor ve bu tavrınızı şiddetle reddediyoruz. Aleviler sizden de niyetinizden de korkmuyor ve korkmayacak. Size göre dizayn olmayacak. İnandıkları ve mücadele ettikleri laik, demokratik bir hukuk devleti ilkesinden de asla vazgeçmeyecekler" denildi.

İstanbul'daki Alevi kurumları, gazeteci Kemal Öztürk ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında Alevilere yönelik ifadeleri nedeniyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Daha sonra adliye önünde yapılan açıklamada Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç, ifadelere tepki gösterdi.Sevim Yalıncaklıoğlu da "Alevileri Hedef Alan Söylemleri Kınıyor, Yargıyı Göreve Çağırıyoruz" başlıklı ortak açıklamayı okudu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Kemal Öztürk ve Altan Tan'ın Alevileri ve Alevilik inancını hedef alan açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Biri Alevilerin katledilmesini makul görürken, diğeri Aleviliği kendi siyasal ve ideolojik kabulleri üzerinden tanımlamaya, Alevileri 'makbul' ve 'makbul olmayan' diye ayırma haddini kendinde buluyor.

"ALEVİLERİN TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNÜNDE ENGELMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNİ REDDEDİYORUZ"

Biz biliyoruz ki bu dile de, bu dönemde bu kadar cevval hareket etmelerine de kendi cürümleri yetmez, bu nedenle onları harekete geçiren merciye sesleniyoruz: Türkiye'de ve Orta Doğu coğrafyasında çıkmaza girdiğiniz her konuda Alevileri hedef göstermenizi ve toplumsal barışın önündeki engelmiş gibi lanse etmenizi görüyor ve bu tavrınızı şiddetle reddediyoruz. Aleviler sizden de niyetinizden de korkmuyor ve korkmayacak. Size göre dizayn olmayacak. İnandıkları ve mücadele ettikleri laik, demokratik bir hukuk devleti ilkesinden de asla vazgeçmeyecekler.

Elbette herkes farkında ki Alevilerin ne olduğuna, nasıl inanacağına ve kendisini nasıl tanımlayacağına başkaları karar veremez. Zaten bugün bizim açımızdan asıl mesele, yalnızca bu açıklamaların sahipleri değildir. Asıl mesele, Alevileri hedef alan bu söylemlerin hangi siyasal iklimde bu kadar rahat üretilebildiği ve iktidarın buna neden sessiz kaldığıdır. Ayrıca bu dili üretenler şunu bilsin ki Suriye Alevileri ile Anadolu Alevileri arasında bir ayrım yoktur. Birimize uzanan dil hepimize uzanmıştır.

"BAAS'DAN ALMAK İSTEDİKLERİ İNTİKAMI ALEVİLERE YÖNELİK KATLİAMA ÇEVİRMEYİ DİLE GETİREN HERKES SUÇ ORTAĞI"

Suriye yönetimini gasbeden HTŞ çeteleri ve katil Colani tarafından soykırıma maruz bırakılan Suriye Alevilerinin, hayatta kalanlarının ise bu zulümle yaşamaya ve mücadele etmeye çalıştığı bir ortamda, bugün de Alevilerin katledilmesinin istenmesi yeni bir katliama zemin hazırlamaktadır. Baas rejiminden almak istedikleri intikamı Alevilere yönelik katliama çevirmeyi dile getiren herkes, bu katliamların fikren suç ortağıdır.

Söz konusu Aleviler olunca katliam çağrısı yapmak kolay. Peki, Saddam Hüseyin üzerinden aynı dili Sünniler için kullanabiliyor musunuz? ya da kullanmış olsanız yargı mensupları nasıl hareket eder? Böylesi bir tabloda Alevileri hedef alan söylemler karşısında iktidarın sessizliği, yalnızca bir suskunluk olarak değerlendirilemez. Sessizlik, katliam çağrılarının normalleşmesine zemin hazırlamaktadır"

"NEDEN SORUŞTURMA AÇILMIYOR"

İktidara sorular yöneltilen açıklamada, şöyle denildi:

"Alevilerin inancı ve kimliği hedef alındığında neden faillere yönelik bir soruşturma açılmıyor? Gülmenin bile kuyu tipi hapishanelerine gönderildiği bir ülkede, Alevileri hedef alanlara neden alan açılıyor? Bir sözümüz de RTÜK'e: Kurum sözcülerimizin bir cümlesine üç gün kapatma cezası verdiğiniz hala hatırımızda. Kemal Öztürk'ün Alevileri hedef alan katliam çağrılarına neden bir soruşturma açılmıyor? Ayrıca Alevi toplumu 'penguen medyasını' da unutmayacak elbette. Bu konuda tekzip yayımlamayan NTV'ye karşı boykot hakkımızı kullanıyoruz.

Bundan sonra bu şekilde söylemlere ekranlarını açanlara da aynı tavrı göstereceğiz. Alevilerin dostlarını da bu tepkimize omuz vermeye çağırıyoruz. Biz bugün Alevi kurumları olarak bu söylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduk ve bundan sonra da takipçisi olacağımızı cümle cihanın bilmesini istiyoruz. 'Bağımsız Yargı'nın da alacağı tavrın da takipçisiyiz! Sizden de fikrinizden de korkmuyoruz."