Konsolosluk saldırısında öldürülen teröristin adı aile içi cinayete karışmış

08.04.2026 11:16
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada öldürülen terörist Yunus Emre Sarban'ın 2018'de Adana'da teyzesinin bakımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı üvey kuzenini öldürdüğü kavgaya karıştığı tespit edildi. Cinayetle sonuçlanan kavgada Sarban'ın babası Ahmet Sarban'ın ise tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önüne dün saat 12.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polislere ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, saldırganlardan Yunus Emre Sarban (32) öldürülürken, diğer 2 kişi yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis ise hafif yaralandı.

ÜVEY KUZENİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGAYA KARIŞMIŞ

Çatışmada öldürülen Yunus Emre Sarban'ın, 6 Şubat 2018'de Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde Ahmet Kalo'nun (28) yaşamını yitirdiği kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Sarban'ın, teyzesi Hayriye Kalo'yu, "Biz daha iyi bakarız" diyerek babasının evine getirdiği, bunun üzerine kadının üvey oğlu Ahmet Kalo ile tartıştıkları bildirildi. Çıkan kavgada Sarban'ın babası Ahmet Sarban'ın, Ahmet Kalo'yu göğsünden bıçakladığı, otomobile binerek kaçan Kalo'nun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet Sarban'ın tutuklandığı, Yunus Emre Sarban'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

GÖZALTI SAYISI 10’A YÜKSELDİ

İstanbul'daki İsrail Konsolosluluğu'nun önündeki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi. Dün çatışmanın ardından bölgede 3 kişi gözaltına alınırken iki kişi de yaralı olarak ele geçirilmişti. Bugünkü yeni operasyonla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerden 8'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

