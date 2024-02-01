İstanbul\'daki Santa Maria Kilisesi\'ne yönelik saldırının şüphelileri hakkında tutuklama talebi

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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırının şüphelileri hakkında savcılıkça düzenlenen tutuklama talebinde, şüphelilerden birinin terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de bulunan sözde sorumlularından olduğu belirtildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılıkça düzenlenen tutuklama talebinde, saldırıyı düzenlemekle suçlanan Hamza Amirjon Kholikov ve David Tanduev'in olay günü Başakşehir'den otomobille kiliseye geldikleri, aracı Kholokov'un kullandığı anlatıldı.

SİLAHLARI TUTUKLUK YAPMIŞ

Şüpheliler Kholokov ve Tanduev'in, otomobili yakın bir bölgeye bıraktıktan sonra tanınmamak için siyah giyimli ve yüzleri maskeli şekilde, yanlarında bulunan tabancalarla kilise kapısına geldikleri, bu sırada Tuncer Cihan'ın kiliseden içeriye girdiği, kiliseye önde giren şüpheli David Tanduev'in 7+1 kurşun alabilen 7.65 mm çaplı tabancanın kabzası ile önce ayine katılanların en arka sıralarında bulunan Tuncer Cihan'ın kafasına vurduğu, sonra kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı, tabancanın ara ara tutukluluk yaptığı, şüpheli David Tanduev'in Tuncer Cihan'ın kafasına ateş ederek olay yerinde öldürdüğü, şüphelinin kilisede bulunanlara yönelik ateş etmeye devam etmek istediği, ancak tabancının ara ara tutukluluk yaptığı aktarıldı. Tabancaları tutukluluk yapan şüphelilerin, kiliseden çıkarak aynı otomobille olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ, IŞİD'İN TÜRKİYE'DE BULUNAN SÖZDE SORUMLULARINDAN

Amırjon Kholıoov'la bağlantılı olduğu değerlendirilen Lusup Tsuroev, Movlat Tsuroeev ve Andrei Guzun'un Başakşehir'deki bir adreste yakalandığı; Andrei Guzun hakkında terör örütü IŞİD'in Türkiye'de bulunan sözde sorumlularından bir olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani kod isimli Adam Khamirzaev olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ, IŞİD'İN CANLI BOMBA GÖNÜLLÜSÜNÜN ESKİ EŞİ

Edelkhan Inazhaev hakkında, 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yapılan eylemle iltisaklı olduğu, ayrıca yasadışı olarak Suriye'ye geçme arayışında olan IŞİD mensubu Çeçen asıllı İlyas kod isimli kişi olduğu yönünde bilgiler olduğu belirtildi. Zharaıdat Esmurzıeva'nın ise IŞİD'e katılarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu yönünde bilgiler bulunan Abu Kasas Al Taciki kod adlı Behruz Bobokalonov simli şüphelinin eski eşi olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA CİHAT KİTAPLARI BULUNDU

Andreı Guzun'un yakalandığı adreste bulunan dijital materyallerin yapılan ön incelemesinde, "Cihat Fıkhına İlişkin Önsöz ile İlgili Sorular" isimli kitabın dijital halinin bulunduğu ve kitabın içeriğinde ise Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde geçen ve kendilerine göre sözde mücahit olarak addettikleri kişilerin cihat hakkındaki sözleri ve görüşlerinin yer aldığı; aynı adreste 12 sayfadan oluşan "Emirlere Talimatlar" isimli kitabın dijital halinin bulunduğu ve kitabın içeriğinde cihada giden-gidecek kişilerin savaş esnası-öncesi-sonrası birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğinin, birbirlerine karşı sorumluluklarının neler olduğunun anlatıldığı belirtildi.

Savcılık, soruşturmaya konu terör eyleminin vahim nitelikte olması, şüphelilerin dijitallerine ilişkin ayrıntılı araştırmanın devam ediyor olması, delil toplama işlemlerinin devam ediyor olması, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak, 13 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan, 21 kişi hakkında ise 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklama kararı verilmesini talep etti.