İstanbul Valiliği, 'yangın denetimi' genelgesi yayımladı. Genelgeye göre, İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmeler denetlenecek.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında otelin itfaiye denetimiyle ortaya çıkan eksiklikleri "masraflı bularak" gidermediği ortaya çıkmıştı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 16 Aralık'ta şirkete oteldeki birçok tedbir açısından mevzuata uygun olmadığını belirten bir belge teslim etmiş ve otele yangın güvenliği uygunluk raporu vermemişti.
Bunun üzerine otel yönetimi 24 Aralık'ta başvurunun iptalini talep etmiş, talep doğrultusunda Grand Kartal Otel'in başvurusu iptal edilmişti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek - Son Dakika
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