İstanbul'dan Ankara'ya Gazze Protestosu

İstanbul'da yaklaşık 200 araçlık grup, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla Ankara'da akşam saatlerinde Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye yapılacak yürüyüşe katılmak için yola çıktı.

Ankara'da bugün saat 18.30 sıralarında Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye yapılacak yürüyüşe katılmak üzere İstanbul'dan hareket eden grup, Tuzla'daki Mehmetçik Vakfı Tesisleri'nde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Ercan Vergili, İsrail'in siyonist işgal rejimi tarafından yaklaşık 2 yıldır Gazze'de insanlık haysiyetinin ayaklar altına alındığını söyledi.

Siyonist rejimin işlediği suçların her geçen gün katlandığını dile getiren Vergili, dünyanın gözü önünde bir milletin tüm insani ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak yıkım, talan, açlık ve kıtlık içinde ölüme terk edildiğini belirtti.

Vergili, İslam ülkelerinin sessizliğinden istifade eden İsrail rejiminin, Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasını enkaza çevirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 150 bin kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in açlığı silah olarak kullandığını vurgulayan Vergili, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'de yaklaşık 2 milyondan fazla kardeşimiz, yüksek derecede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 600 bine yakın kardeşimiz aşırı açlıktan ölüme yol açabilecek hastalıklara yakalanmıştır. 70 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme yüzünden tedaviye muhtaç hale getirilmiştir. Dünyanın özgür halklarından ve vicdan sahibi devlet liderlerinden öncelikli ve acil talebimiz şudur: Açlık, kıtlık ve ilaçsızlıktan dolayı bir halkın yok olması, tüm insanlık aleminin yok olması anlamına gelecektir. İnsanlığın haysiyetini omuzlamak için Gazze'de insani krize bir an önce son verilmeli ve Gazze'ye insani koridor açılmalıdır. Bu gündem ve amaçla 'Anadolu'dan Meclis'e, Meclis'ten Gazze'ye' sloganıyla Türkiye'nin her yerinden yola koyuluyoruz. Bugün saat 18.30'da Ankara Kocatepe Camisi'nde toplanıp TBMM'ye yürüyerek bu talebimizi daha yüksek sesle haykırıyoruz. Müslüman Filistin halkını terk etmeyeceğiz."

Açıklamanın ardından gruptakiler, araçlarıyla Ankara'ya hareket etti.