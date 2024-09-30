İstanbul Eğitim Konferansı 2023

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BU yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Eğitim Konferansı, 21'inci yüzyıl becerileri ve beceri temelli yeni müfredat modeli ekseninde eğitim dünyasının en önemli gündem maddelerini tartışmaya açtı. Türkiye'nin eğitim geleceği üzerine yapılan kapsamlı değerlendirme; eğitimcileri, araştırmacıları, politika yapıcıları ve uluslararası eğitim uzmanlarını bir araya getirdi.

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından organize edilen konferans, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin eğitim sisteminde dönüşümü sağlayacak ve gelecek kuşakları hayatlarının her alanlarında destekleyecek 21'inci yüzyıl becerilerinin önemi konferansın ana vurgusu oldu.

Konferansın açılış konuşmalarını İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı avukat Ahmet Sait Öner, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan yaptı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, müfredat güncellemeleri ve materyal hazırlıklarına ilişkin, 21'inci yüzyıl becerileriyle değerlerin harmanlandığı bir yaklaşım benimsendiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapılandırılma aşamaları ve modelin özgün yönleri üzerinde durdu. Modelde bütüncül bir yaklaşımın benimsendiğini, fiziksel, bilişsel, ahlaki ve duyuşsal gelişim olmak üzere bütün gelişim yönleriyle ele alındığını belirtti.

Açılışın ardından, OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, UNICEF Beceriler Eğitimi Uzmanı Bassem Nasir, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Öztürk ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aşlamacı, beceri temelli eğitimi hem dünya genelinde hem de Türkiye bağlamında derinlemesine değerlendirdi.

'EĞİTİM SİSTEMLERİ, YAŞAM BECERİLERİ İLE KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM YAŞAMALI'

Konferansın ilk oturumu, Bassem Nasir'in 'Yaşam Becerileri Yoluyla Eğitimi Dönüştürmek: Hümanist Bir Yaklaşım' başlıklı konuşmasıyla başladı. UNICEF Eğitim Uzmanı Nasir, yaşam becerilerinin 21'inci yüzyıl eğitiminde kritik bir rol oynadığını vurgularken bu becerilerin politika yapıcılar, program tasarımcıları ve eğitimcilere rehberlik edecek kapsamlı bir çerçevesini sundu. Çocukların ve gençlerin değişen iş piyasaları, teknoloji, göç ve krizlere hazırlıklı olabilmesi için eğitim sistemlerinin kapsamlı bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Nasir, yaşam becerilerinin, esnek ve uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmede anahtar olduğunu ifade ederken, yaşam becerilerinin sistematik olarak geliştirilmesinin, çocukların kişisel, akademik ve sosyal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Bir diğer konuşmacı Doç. Dr. Mustafa Öztürk, '21'inci Yüzyıl Becerilerinin Öğrenme Alanları ve Ölçme Süreçleri Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi' başlıklı sunumunda, 21'inci yüzyıl becerilerinin eğitimdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ele aldı. Öztürk, değişen beceri setlerinin, öğrenme çıktılarını ve PISA gibi uluslararası değerlendirmelerdeki başarıyı doğrudan etkilediğini belirtti. Türkiye'nin yeni öğretim programlarının bu becerilere nasıl entegre edildiği ve PISA performansına olası etkileri üzerinde durdu.

OECD Eğitim ve Beceriler direktörü Andreas Schleicher, 'Beceri Temelli Öğrenmeye Dair Farklı Modeller ve Dünyadan Örnekler' konuşmasında, günümüz eğitim sistemlerinin gençleri geleceğe nasıl hazırlaması gerektiğine dair bulgular paylaştı. Schleicher, gelecekte insanların sadece bilgiye sahip olmasının yetmeyeceğini, asıl önemli olanın bu bilgiyi nasıl uyguladıkları olacağını belirtti. PISA değerlendirmelerine atıfta bulunarak, bilginin ezberlenmesinden ziyade bilimsel araştırma ve problem çözme becerilerinin önemini vurguladı. Türkiye'deki eğitim sistemi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Schleicher, "Türkiye'de öğrenciler akademik olarak başarılı olabilirler, ancak mutluluk ve kimlik hissi konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu, 21'inci yüzyılın eğitim sistemlerinde temel unsurlar arasında yer almalı" diye konuştu.

YÜKSEKÖĞRETİM, 21'İNCİ YÜZYILIN DEĞİŞEN İŞGÜCÜ BECERİLERİNE UYUM SAĞLAMALI

Oturumda ayrıca Prof. Dr. Orhan Uzun, 'Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve 21'inci Yüzyıl Becerileri Kapsamında Eğitim-İstihdam İlişkisini Yeniden Düşünmek' başlıklı sunumunda, yükseköğretim programlarının 21'inci yüzyıl becerileri ile nasıl uyumlu hale getirildiğini tartıştı. Orhan Uzun, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurgularken, iş dünyasında değişen beceri taleplerine nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunu ele aldı.

Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Türkiye'nin 21'inci yüzyıl becerilerini temel alarak geliştirdiği 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı. Taşpınar, bu modelin, dünya genelindeki diğer beceri temelli eğitim modellerinden farklarını detaylı bir şekilde açıklarken, Türkiye'nin özgün bir öğretim programı oluşturduğunu vurguladı. Bu yeni modelin, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme, okuryazarlık ve mesleki becerilerini geliştirerek 21'inci yüzyılın gereksinimlerine uyum sağlamayı hedeflediğini belirtti.

21'İNCİ YÜZYIL BECERİLERİ: EĞİTİMDE İHTİYAÇLARA CEVAP MI, YOKSA İDEOLOJİK BİR YÖNLENDİRME Mİ?

Prof. Dr. İbrahim Aşlamacı, '21'inci Yüzyıl Becerileri Odaklı Eğitim Anlayışı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Yansıması: Eleştirel Bakış' başlıklı sunumunda, 21'inci yüzyıl becerileri odaklı eğitim anlayışının teorik arka planını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi. Türkiye'nin eğitim reformlarına uyum sağlama çabalarının özgün eğitim ihtiyaçları ile ne kadar örtüştüğünü sorgulayan Aşlamacı, modelin olanakları ve sınırlılıkları üzerine derinlemesine bir tartışma sundu.

IV. İstanbul Eğitim Konferansı, eğitimde beceri temelli yaklaşımların dünya ve Türkiye ölçeğinde nasıl uygulanabileceğine dair önemli tartışmalara sahne oldu. Konuşmacılar, 21'inci yüzyıl becerilerinin eğitim sistemlerine entegrasyonunun yalnızca akademik değil, sosyal ve ekonomik başarı için de kritik olduğunu vurguladı.

Program, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un kapanış konuşmasıyla son buldu.