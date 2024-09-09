İstanbul'da Okul Çevrelerine Havadan Denetim - Son Dakika
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İstanbul'da Okul Çevrelerine Havadan Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kentin farklı noktalarındaki okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopterle havadan kontrol edildi.

09.09.2024 12:16
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler, helikopterle havadan kontrol edildi.

İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter, polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerini izlemek amacıyla Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Çocuk Şube Müdürü Özlem Temur'un koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, AA ekibi de yer aldı.

Helikopterle, Ataşehir, Pendik, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde okulların bulunduğu yerlerdeki denetimler havadan izlendi.

Denetim sırasında AA muhabirine bilgi veren Temur, havadan denetledikleri uygulamalar kapsamında il genelindeki 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı olduklarını, 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmelerinin planlandığını belirtti.

Temur, kentin 39 ilçesinde faaliyete geçirilen Mobil Okul Timlerinin (MOT) yeni eğitim öğretim döneminde de görevlerine devam edeceğini, okul yöneticileriyle iletişim halinde, okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak ekiplerin, şok uygulamalarla okul çevrelerinin güven ve huzurunu sağlayacağını söyledi.

Okul çevrelerinde hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için özen ve disiplinle yapılan denetimlerin, tüm eğitim ve öğretim süresince devam edeceğini anlatan Temur, öğrencilere de başarılar diledi.

Havadan gerçekleştirilen denetimde, il genelinde Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici- Narkotik Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli ve MOT'lar başta olmak üzere, ilgili tüm ekiplerin katılımıyla okul çevrelerinde, şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik yapılan kapsamlı uygulamalar izlendi.

Kaynak: AA

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