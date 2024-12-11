İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar\'da asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

11.12.2024 23:47
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Bağcılar'da eş zamanlı, genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya, dedektör köpekler de katıldı.

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetlemek için Bağcılar Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetim noktasını ziyaret etti.

"Daha güvenli bir İstanbul için bu uygulamalarımız devam edecek"

Yıldız, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" şiarıyla bugün de Bağcılar'da bulunduklarını belirterek, İstanbul halkı ve kamu düzeni için suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılıklarını göstermek amacıyla sahalarda olduklarını aktardı.

Bağcılar'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinin koordinesiyle zehir tacirlerine, suç çetelerine ve sokak çetelerine karşı mücadele ettiklerini aktaran Yıldız, "Bununla beraber özellikle yasa dışı kumar gibi ailelerin dağılmasına neden olan, alın terini sömüren ekonomik ve sosyal anlamda toplumu tehdit eden kumarla da mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda yasa dışı kumar oynatan mekanlara, yasa dışı sitelere karşı da buradan aynı kararlılıkla mücadelemizi artıracağımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yıldız, daha güvenli İstanbul için bu uygulamaların devam edeceğini vurgulayarak, "Bu arada 10 Aralık 2016 tarihinde şehit olan 46 şehidimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum. 11 Aralık 2018'de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kardeşimizin de bugün yıl dönümü. Onu da rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, daha sonra uygulama yapan polislerden bilgi aldı, durdurulan bazı araç sürücüleri ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da asayiş uygulamasındaki ekipleri denetledi - Son Dakika

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