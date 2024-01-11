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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre ve Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 10:02
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninin yer aldığı "Boğaz'da bir dev" fotoğrafını tercih eden Aktaş,"100 yılda bir göreceğimiz anlamlı bir fotoğraf bence." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi'nin Fatih Camisi ve dolunayla aynı karede buluştuğu "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy veren Aktaş, "Bizim filenin sultanları sonunda dünyanın sultanları oldu." ifadesini kullandı.

"Böyle bir insanlık suçu yaşanamaz"

Zafer Aktaş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafını tercih etti. Aktaş, "Büyük bir acı, dram, insanlık suçu, dünyanın gözünün görmediği, kapalı olan... Ama dünya eninde sonunda görmek zorunda kalacak. Böyle bir insanlık suçu yaşanamaz." diye konuştu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik imzalı "Ha Gayret" adlı fotoğrafı oylayan Aktaş, "Özellikle Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket ettiği, insanlarımızın hep birlikte bütünleşerek yardıma koştuğu bir fotoğraf, güzel fotoğraf. Burada özellikle il emniyet, özel harekat ve diğer personellerin katılmış olduğu bir yardım olayı var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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