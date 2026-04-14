İstanbul Enerji, Solarex 2026'da Sürdürülebilirlik Vizyonunu Paylaştı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji AŞ, enerji sektörünün en önemli buluşmalarından Solarex Fuarı'na katılarak, yenilenebilir enerji çözümlerini ve sürdürülebilirlik vizyonunu sektörle buluşturdu.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 8–10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşen 18'inci Solarex Fuarı, yerli ve yabancı çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren iştiraki İstanbul Enerji AŞ, fuar kapsamında bu vizyonun sahadaki uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

Fuar boyunca paydaşlar ve sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, enerji dönüşümüne yönelik projeler, iş birliği fırsatları ve şehir ölçeğinde sürdürülebilir uygulamalar ele alındı. İstanbul Enerji, özellikle yerel yönetimler düzeyinde hayata geçirdiği yenilikçi enerji çözümlerini katılımcılarla paylaşarak önemli temaslarda bulundu.

Fuarın ilk gününde İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi ve Akıllı Şehir Uygulamaları" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilerek, yerel yönetimlerin enerji yönetimi ve akıllı şehir dönüşümündeki rolünün her geçen gün daha kritik hale geldiği vurgulandı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin enerji vizyonu ve İstanbul Enerji AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunularak, kendi enerjisini üreten kentlerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve gelecekteki enerji planlaması açısından son derece önemli bir fonksiyon üstlendiği ifade edildi.

"Geleceğin şehirleri kendi enerjisini üretecek"

Gelecekte dünyayı bekleyen en temel üç başlığın gıda, su ve enerji olacağı ifade edilirken, bu alanlarda atılacak adımların şehirlerin sürdürülebilirliğini doğrudan belirleyeceği aktarıldı. Geleceğin şehirlerinin kendi enerjisini üreten, verisini yöneten ve çevresel etkilerini ölçebilen yapılar olacağına işaret edilerek; dijital iklim merkezleri ve entegre enerji yönetimi yaklaşımlarının bu dönüşümün temelini oluşturduğu belirtildi. Elektrikli araç altyapısı, akıllı mobilite çözümleri ve yeşil alanların artırılması gibi uygulamaların ise şehirlerin dirençliliğini güçlendirdiği ifade edildi.

İstanbul Enerji AŞ, Solarex 2026 kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düşük karbonlu, enerji verimli ve kendi enerjisini üretebilen şehir vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırırken, sürdürülebilir enerji ve akıllı şehirler alanında yeni iş birliği fırsatları geliştirmeye devam ediyor.