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İstanbul Eyüpsultan'da polise ateş açılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da polise ateş açılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karadolap Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 zanlının adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Eyüpsultan\'da polise ateş açılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
05.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:50
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İstanbul Eyüpsultan'da polise ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karadolap Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine ateş açılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlının İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürüldü.

Olay

Karadolap Mahallesi'nde 2 Ocak'ta asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, sürücü Mert A'nın üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirmişti.

Şüphelinin arkadaşlarıyla buluşacağı bilgisini alarak bu adrese geçmek isteyen polis ekiplerine, buluşma noktasında bekleyen kişilerce ateş açılmıştı.

Polislerin de silahla karşılık verdiği olayın ardından yapılan çalışmalarda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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