İstanbul Fatih'te iki yankesicilik olayının şüphelisi, 10 suç kaydıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Fatih'te iki yankesicilik olayının şüphelisi, 10 suç kaydıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Fatih\'te iki yankesicilik olayının şüphelisi, 10 suç kaydıyla tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Fatih\'te iki yankesicilik olayının şüphelisi, 10 suç kaydıyla tutuklandı
Haber Videosu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 20 ve 27 Ekim'de yaşanan iki yankesicilik olayını aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. 10 suç kaydı bulunan şüpheli, 28 Ekim'de Aksaray Tramvay Durağı çevresinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FATİH'te farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı yankesicilik olayının şüphelisi olduğu belirlenen H.D. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te yankesicilik olaylarının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen iki farklı yankesicilik olayı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saha araştırmaları ve kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucunda, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, 10 adet suç kaydı bulunan H.D. olduğu tespit edildi. Ekipler, takibe aldıkları H.D.'yi 28 Ekim tarihinde Aksaray Tramvay Durağı çevresinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde Kiledere’de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
08:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Zafer Günü ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti
08:27
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
07:57
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 09:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te iki yankesicilik olayının şüphelisi, 10 suç kaydıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android