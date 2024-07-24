İstanbul Festivali, 3. yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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İstanbul Festivali, 3. yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Festivali, 2-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek. Festivalde, Hande Yener, Lost Frequencies, Tiësto ve Jason Derulo gibi birçok sanatçı sahne alacak. Festival, yerli ve yabancı 30'u aşkın sanatçıyla müzikseverleri buluşturacak.

24.07.2024 14:25
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İstanbul Festivali, 3. yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, 2-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalde sahneye çıkacak isimler netleşti.

Geçen yıl 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festivalde, müzikseverler 17 gün boyunca yerli ve yabancı 30'u aşkın sanatçıyla buluşacak.

Hande Yener ile aynı sahneyi paylaşacak Lost Frequencies 4 Ağustos'ta, "The Greatest DJ Of All Times" ödülünü kazanan Tiësto ise 8 Ağustos'ta festivale konuk olacak.

İstanbul festivali "müziğin dahi çocuğu" olarak bilinen Jason Derulo'nun performansına da ev sahipliği yapacak. Derulo, "Whatcha Say", "Swalla", "Wiggle" ve "Slow Low" gibi parçalarını 12 Ağustos akşamı dans koreografileriyle birlikte sergileyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Festivali, 3. yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

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