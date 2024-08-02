İstanbul Festivali maNga Konseriyle Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Festivali maNga Konseriyle Başlıyor

Geniş Video İzle

Dünya standartlarında bir yaşam festivali olarak nitelenen İstanbul Festivali, Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan maNga konseri ile bugün başlıyor. Geçen yıl 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl maNga'nın 20'nci yıl turnesine ev sahipliği yapacak. maNga, Eurovision ikinciliği ve MTV ödülü bulunan Türk alternatif rock müziğinin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Festivalin diğer günlerinde ise birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

02.08.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Dünya standartlarında bir yaşam festivali olarak nitelenen İstanbul Festivali, Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan maNga konseri ile bugün başlıyor.

Geçen yıl 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl kapılarını bugün, Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan maNga ile açıyor. 20'nci yıl turnesine devan eden ünlü grup, İstanbul Festivali'nde de sevenleriyle bir araya gelecek. Eurovision ikinciliği ve MTV ödülü bulunan Türk alternatif rock müziğinin öncülerinden maNga, 20 yıllık müzik serüveninin unutulmaz anlarını İstanbul Festivali'nde kutlayacak.

Fiyatları 300 liradan başlayan festivalin biletleri istanbulfestivali.com internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festivalin diğer günlerinde sahne alacak sanatçılar ise şu şekilde:

Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.

İstanbul Festivali maNga Konseriyle Başlıyor
Kaynak: ANKA

İstanbul Festivali, İstanbul, Türkiye, Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Festivali maNga Konseriyle Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:31:48. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Festivali maNga Konseriyle Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement