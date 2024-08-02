İstanbul Festivali maNga Konseriyle Başlıyor

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Yeni sezonda bir ilk! Yarışmacının yaptığı yemek şeflerin ağzını açık bıraktı

(İSTANBUL) - Dünya standartlarında bir yaşam festivali olarak nitelenen İstanbul Festivali, Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan maNga konseri ile bugün başlıyor.

Geçen yıl 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl kapılarını bugün, Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan maNga ile açıyor. 20'nci yıl turnesine devan eden ünlü grup, İstanbul Festivali'nde de sevenleriyle bir araya gelecek. Eurovision ikinciliği ve MTV ödülü bulunan Türk alternatif rock müziğinin öncülerinden maNga, 20 yıllık müzik serüveninin unutulmaz anlarını İstanbul Festivali'nde kutlayacak.

Fiyatları 300 liradan başlayan festivalin biletleri istanbulfestivali.com internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festivalin diğer günlerinde sahne alacak sanatçılar ise şu şekilde:

Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.