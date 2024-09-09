İstanbul Gitar Günleri Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İstanbul Gitar Günleri", 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Haliç Tersanesi'nin ev sahipliği yapacağı programda, Cihan Tanrıverdi'den Akın Eldes'e, Ricardo Moyano'dan Cenk Eroğlu'na 20'den fazla gitarist dinleyicilerle bir araya gelecek.

Programda genç gitaristler, hayranı oldukları isimleri canlı izlemenin yanı sıra onların hemen ardından sahnede yer alma fırsatı yakalayacak.

Gitar performanslarının 1 dakikalık videolarını İBB Orkestralar Müdürlüğünün Instagram hesabı üzerinden mesaj yoluyla paylaşan genç gitaristler arasından seçilecek üç isim, gitarın usta isimlerinden sonra etkinlik sahnesinde konser verecekler.

İstanbul Gitar Günleri kapsamında gün boyunca ziyarete açık olan stantta düzenlenecek "Gitara Dair" başlıklı atölye ve söyleşi etkinliklerinde ise luthierler, gitarın yapımı konusunda ayrıntılı bilgi vererek, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Programa biletler "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.