İstanbul Havalimanı 2024 yılında 656,5 milyon Euro\'luk yatırım yapacak

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İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2023 yılını değerlendiren ve 2024 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Bilgen, 2024 yılında havalimanına 656,5 milyon Euro'luk yatırım yapacaklarını ve söz konusu yılda 85 milyon yolcu hedefini aşmayı planladıklarını söyledi.

İGA CEO Vekili Bilgen, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek havalimanın 2023 yılını değerlendirirken, 2024 yılı yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Geçtiğimiz yılın iddialı bir yıl olduğunu ve hedefleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgen, '2024 yılı bizim için önümüze zor hedefler koyduğumuz ve başaracağımıza da inandığımız bir yıl olacak. 2023 yılını kapattığımızda 76 milyon yolcuya hizmet ettik. 2024 yılında ise 85 milyon yolcuyu aşmayı hedefliyoruz. 540 bine yaklaşan hava trafiğini de bu yıla sığdırmayı planlıyoruz. Bu, geçen yıla göre yüzde 13 büyüme demek" dedi.

'DESTİNASYON BAĞLANTI BAKIMINDAN DÜNYADA 1'İNCİ SIRADAYIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle 2023 yılında 101 havayolu şirketine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Bilgen yaptığı açıklamada, "Bu bizi dünyadaki en çok havayoluna ev sahipliği yapan 3'üncü havalimanı noktasına getirdi. 2024 yılında yeni havayollarını buraya getirmek için görüşmelerimiz devam ediyor ve hedefimiz 11 yeni havayolu şirketini daha İstanbul'a getirmek. Eğer 2024 yılındaki hedefleri gerçekleştirebilirsek, dünyada en çok havayoluna ev sahipliği yapan havalimanı olan Bangkok'un yerine gözümüzü dikmiş durumdayız. Bugün itibariyle İstanbul Havalimanı 315 destinasyona bağlantısı olan bir havalimanı. Bu anlamda dünyada bir numarayız" diye konuştu.

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ HİZMETE SUNULACAK

2024 yılı yatırım bütçesi ve yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Selahattin Bilgen yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"2024 yılı bütçemizi yaparken iş alanlarındaki büyümeler ve bu büyümeleri sağlayacak alt yapı sebepleri ve faktörlere de baktık. Burada ciddi anlamda çok hızlı büyüyen ve dünyada da bir numaraya gelmiş bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımları durdurmamız mümkün değil. 2024 yılında bütçelediğimiz yatırım tutarı 656 milyon Euro. Bu yatırımın altında çok sayıda alt başlık var. Çok üst segment yolculara dünyada özel jeti olan yolcuları İstanbul'a çekecek yeni servisler sunacak bir genel havacılık terminali yatırımımız var ve yıl sonunda burayı tamamlamayı hedefliyoruz. Airport City bölgesinde yaptığımız anlaşma kapsamında bir otel inşa ediyoruz."

İSTANBUL HAVALİMANI'NA YENİ PİST YAPIMINA BAŞLADIK

2024 yılı yatırımları arasında en önemli bütçenin yeni pist yapımına ayrıldığını ifade eden İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Bunların yanında en önemlisi yeni pist yatırımlarımız olacak. 1'inci etap yatırımlarımızın havalimanın en büyük ve göz önünde olan kısmıydı. Arka planda uçuş ve yolcu sayıları arttıkça bu pist anlamında da yatırımlara ihtiyaç var. 2'nci etap yatırımlara geçen yıl itibariyle başladık. 2024 yılında da hızlanarak devam edecek. Şu anda mevcuttaki kuzey-güney 3'üncü pistimizin doğusuna onun yedek pistinin yapımına başladık. Ayrıca doğu-batı eksenindeki 4'üncü ana pistin de yapımına başladık. Bu iki yatırım için toplamda 330 milyon Euro'yu aşan bir bütçemiz var" şeklinde konuştu.

ENERJİYİ YENİLEBİLİR KAYNAKLARDAN SAĞLAYACAĞIZ

Karbon emisyonumuzu sıfırlamak için Eskişehir'de güneş enerjisi santrali projesi olduğunu söyleyen Bilgen, "Eskişehir'de satın aldığımız 3 milyon metrekarelik bir alan var. Buraya güneş enerjisi santrali kuruyoruz. 2023 yılında bu yatırıma başlamıştık ve önümüzdeki yıl bu yatırımı tamamlayacağız. Havalimanında 400 milyon kwat saatlik bir enerji tüketimimiz var. Bunun tamamını artık güneş santralinden yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor olacağız" diye ifade etti.

HİSSEDARLARIMIZ TÜM TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Bir basın mensubunun İstanbul Havalimanı'nın yabancı ortak konusunda soruların soru üzerine Bilgen, "Tabi aslında bu konu hissedar seviyesinde cevaplanması gereken bir soru. Hissedar ve yönetim kurulumuzla uzun zaman geçiren bir yönetici olarak şunu söyleyebilirim. Havalimanı açılış döneminde de çok ciddi bir başarı olmuş ve yabancı yatırımcıların ilgisine sebep olmuştu. Son birkaç yıldır da bu devam ediyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hissedarlarımız sadece olaya ekonomik olarak bakmıyorlar ve bu anlamda gelen tüm talepleri geri çevirdiler" dedi.

KİRANIN ÜZERİNDE BİR ÖDEME YAPTIK

Basın mensuplarının yap-işlet-devret modeliyle yapılan havalimanlarının pandemi döneminde kira ertelenmesi ile ilgili sorulan sorusunu CEO Vekili Bilgen şu şekilde yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili aslında çok fazla spekülasyon yapılıyor. 2023 yılı operasyonları kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne 578 milyon Euro'luk bir ödeme yaptık. Bunun içerisinde 39 milyon Euro'luk kısmı devletin yolcu garantisini aştığımız için ekstradan ödediğimiz bir para. Burada vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi bu. Yap-İşlet-Devret projeleri bu verilen garantilerle eleştiriliyor ama İstanbul Havalimanı özelinde şunu söyleyebiliriz, o pandemi dönemi harici ilk yılımızda da garantinin üzerine çıktığımız için devlete kiranın üzerinde ekstrada bir ödeme yaptık.?