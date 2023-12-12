İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı

İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede "2050 Net Sıfır Taahhüdü" kapsamındaki çalışmalarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI EUROPE) tarafından verilen "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" sertifikası programında 4. seviyeyi elde etti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, iklim kriziyle mücadelede "2050 yılı için net sıfır taahhüdü" ile "IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 1,5 derece" hedefleriyle uyumlu karbon ayak izi azaltım çalışmalarına devam ediyor.

Yönetişim mekanizmalarına da dahil edilen bu çalışmalar sayesinde İstanbul Havalimanı, ACI EUROPE tarafından, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon ayak izi azaltımı konularında, havalimanlarında gereken yöntem ve standartların belirlendiği Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında, 4. seviye olan dönüşüm seviyesine ulaştı.

Toplam karbon emisyonunda 2019'dan bu yana yüzde 21 oranında düşüş sağlayan İstanbul Havalimanı, 2 yıl önce başladığı ACI EUROPE sertifika programında, seviye 1'den, seviye 4'e yükseldi.

Kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını, 2030'a kadar yüzde 45 oranında azaltma hedefiyle çevre üzerindeki etkilerini sınırlama ve azaltma konusundaki kararlılığını sürdüren İstanbul Havalimanı, küresel havalimanı ekosisteminin iklim değişikliği sorununa verdiği yanıtın bir parçası olarak uluslararası ortaklarını ve paydaşlarını da emisyonlarını azaltmaya teşvik ediyor.

"Yakında en üst seviye olan Level 5'e ulaşacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, Havalimanı Karbon Akreditasyon sertifikasında 4. seviyeye ulaşmanın İstanbul Havalimanı'nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı olarak yolcularına güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için sürekli çalıştıklarının aktararak, "Ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamaya da devam ediyoruz. 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimizin ışığında, 2024'ün ilk çeyreğinde başlatarak yılın sonunda tamamlamayı planladığımız Güneş Enerji Santrali projemizle kendi elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretmeye başlayan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz sıfır atık projelerimizle de ülkemizdeki çevre bilincinin gelişimine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde havacılık sektörüne yön veren lider bir kuruluş olmanın en büyük amaçları olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Odağımız dünya, hedefimiz gelecek ilkemiz doğrultusunda, çağımızın en önemli ESG (environmental, social, governance-çevresel, sosyal, yönetişim) riski olan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimizin uluslararası en üst seviyede onaylanarak takdir gördüğünü memnuniyetle takip ediyoruz. Yakında bu alanda yaptığımız çalışmalarla en üst seviye olan Level 5'e ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu"

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec de İstanbul Havalimanı'nı ve İGA yetkililerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Paris İklim Anlaşması'nın hedefleriyle tamamen uyumlu bir karbon azaltım yolu izleyen İstanbul Havalimanı, Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu. Bu, kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yıllık mutlak karbon azaltımlarının yanı sıra kapsam 3 azaltımlarını takip etmek için operasyonel ortaklarla yakın etkileşimi içeriyor. İstanbul Havalimanı ilk olarak sadece 2 yıl önce Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamında sertifikalandırıldı ve ilk sertifikasyon seviyelerinden seviye 4'e yükselme konusundaki ilerlemeleri etkileyici oldu. Tüm İGA İstanbul Havalimanı ekibini, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolunda gösterdikleri çabaları için takdir ediyorum."