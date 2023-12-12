 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı

İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede "2050 Net Sıfır Taahhüdü" kapsamındaki çalışmalarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI EUROPE) tarafından verilen "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" sertifikası programında 4. seviyeyi elde etti.

İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı
12.12.2023 - 15:10,
Abone Ol

İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede "2050 Net Sıfır Taahhüdü" kapsamındaki çalışmalarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI EUROPE) tarafından verilen "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" sertifikası programında 4. seviyeyi elde etti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, iklim kriziyle mücadelede "2050 yılı için net sıfır taahhüdü" ile "IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 1,5 derece" hedefleriyle uyumlu karbon ayak izi azaltım çalışmalarına devam ediyor.

Yönetişim mekanizmalarına da dahil edilen bu çalışmalar sayesinde İstanbul Havalimanı, ACI EUROPE tarafından, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon ayak izi azaltımı konularında, havalimanlarında gereken yöntem ve standartların belirlendiği Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında, 4. seviye olan dönüşüm seviyesine ulaştı.

Toplam karbon emisyonunda 2019'dan bu yana yüzde 21 oranında düşüş sağlayan İstanbul Havalimanı, 2 yıl önce başladığı ACI EUROPE sertifika programında, seviye 1'den, seviye 4'e yükseldi.

Kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını, 2030'a kadar yüzde 45 oranında azaltma hedefiyle çevre üzerindeki etkilerini sınırlama ve azaltma konusundaki kararlılığını sürdüren İstanbul Havalimanı, küresel havalimanı ekosisteminin iklim değişikliği sorununa verdiği yanıtın bir parçası olarak uluslararası ortaklarını ve paydaşlarını da emisyonlarını azaltmaya teşvik ediyor.

"Yakında en üst seviye olan Level 5'e ulaşacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, Havalimanı Karbon Akreditasyon sertifikasında 4. seviyeye ulaşmanın İstanbul Havalimanı'nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı olarak yolcularına güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için sürekli çalıştıklarının aktararak, "Ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamaya da devam ediyoruz. 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimizin ışığında, 2024'ün ilk çeyreğinde başlatarak yılın sonunda tamamlamayı planladığımız Güneş Enerji Santrali projemizle kendi elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretmeye başlayan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz sıfır atık projelerimizle de ülkemizdeki çevre bilincinin gelişimine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde havacılık sektörüne yön veren lider bir kuruluş olmanın en büyük amaçları olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Odağımız dünya, hedefimiz gelecek ilkemiz doğrultusunda, çağımızın en önemli ESG (environmental, social, governance-çevresel, sosyal, yönetişim) riski olan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimizin uluslararası en üst seviyede onaylanarak takdir gördüğünü memnuniyetle takip ediyoruz. Yakında bu alanda yaptığımız çalışmalarla en üst seviye olan Level 5'e ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu"

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec de İstanbul Havalimanı'nı ve İGA yetkililerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Paris İklim Anlaşması'nın hedefleriyle tamamen uyumlu bir karbon azaltım yolu izleyen İstanbul Havalimanı, Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu. Bu, kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yıllık mutlak karbon azaltımlarının yanı sıra kapsam 3 azaltımlarını takip etmek için operasyonel ortaklarla yakın etkileşimi içeriyor. İstanbul Havalimanı ilk olarak sadece 2 yıl önce Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamında sertifikalandırıldı ve ilk sertifikasyon seviyelerinden seviye 4'e yükselme konusundaki ilerlemeleri etkileyici oldu. Tüm İGA İstanbul Havalimanı ekibini, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolunda gösterdikleri çabaları için takdir ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uluslararası Havalimanları Konseyi, İstanbul Havalimanı, İGA, Ulaşım, Çevre, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı, karbon akreditasyonu sertifikası programında 4. seviyeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement